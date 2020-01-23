Börülcenin besin değerleri ve kalorisi… Börülce kaç kalori?

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi birer başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de börülcedir. İşte, börülcenin besin değerleri ve kalorisi...