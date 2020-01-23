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Börülcenin besin değerleri ve kalorisi… Börülce kaç kalori?
Börülcenin besin değerleri ve kalorisi… Börülce kaç kalori?
Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi birer başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de börülcedir. İşte, börülcenin besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 23 Ocak 2020 - 13:52

Börülce (Vigna unguiculata), dünyanın birçok yerinde yüksek kaliteli bitki protein kaynağı olarak tüketilen bir baklagildir. Nispeten düşük yağ içeriğine ve tahıl tanelerine göre tamamlayıcı amino asit paternine sahip yüksek protein ve karbonhidrat içerikleri, börülce insan diyetinde önemli bir besin gıdasıdır. Peki, börülce kaç kaloridir? Börülcenin besin değerleri ve kalorisi…

BÖRÜLCE KAÇ KALORİDİR: 100 gram börülce yaklaşık 115 kcal’dır.

BÖRÜLCENİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram börülcede aşağıdakiler bulunur:

Su: 11.95 g
Enerji: 115 kcal
Protein: 23.52 g
Toplam yağ: 1.26 g
Karbonhidrat: 60.03 g
Lif: 10.6 g
Toplam şeker: 6.9 g
Kalsiyum: 110 mg
Demir: 8.27 mg
Magnezyum: 184 mg
Fosfor: 424 mg
Potasyum: 1112 mg
Sodyum: 16 mg
Çinko: 3.37 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 1.5 mg
Tiamin: 0.85 mg
Riboflavin: 0.23 mg
Niasin: 2.08 mg
B-6 Vitamini: 0,36 mg
Folat, DFE: 633 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 3 µg
A Vitamini, İÜ: 50 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0,39 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 5 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.33 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.11 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0,54 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg

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