Boşnak böreği nasıl yapılır? Yalancı Boşnak böreği tarifi…

Boşnak böreği, tüm yörelerde çok sevilerek yenilen harika bir börektir. Ancak ağızlarda dağlan Boşnak böreğinin tek tek ve incecik açılan, üzeri yağlanarak iç harcı yerleştirilen hamuru ile biraz zahmetli bir yapımı olduğu için mutfağa girenler bunun daha kolay yolunu aramaktadır. İşte tam bu noktada yalancı Boşnak böreği ortaya çıkmıştır. İşte ayrıntıları...

Boşnak mantısı kadar meşhur bir lezzet olan ve hemen hemen her bölgede severek tüketilen Boşnak böreği kıymalı, peynirli ya da patatesli olarak yapılabilir. Yağlanmış, ince ince açılmış hamuru harcı yerleştirildikten sonra dikkatlice sarılır ve tepside koca bir rulo haline getirilir. Pişirilmesinin ardından nar gibi kızarmış çıtır çıtır bir Boşnak böreği herkesin iştahını açar. Bu kadar lezzetli olmasının yanı sıra oldukça zahmetli bir börek olan Boşnak böreği daha pratik nasıl yapılır diye soranlar için hazırladığımız yalancı Boşnak böreği tarifi tam aranan cevap oldu. İşte Boşnak böreği malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Boşnak böreği malzemeleri

5 tane yufka

Sosu için;

4 kaşık un

1 kaşık sirke ( üzüm veya elma )

1 bardak sıvı yağ

70-80 gr eritilmiş tereyağı

İçi için;

500 gr kıyma

2 tane kuru soğan

3 kaşık sıvı yağ

2 kaşık kuş üzümü ( isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Üzeri için;

Hazırlanan sostan 3 kaşık ayrılıp sürülecek

Boşnak böreği yapılışı

Öncelikle soğanları yemeklik doğrayıp az yağda kavurun. Sonra kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. En son kuş üzümlerini ve baharatlarını da ekledikten sonra soğumaya bırakın. Sos için gerekli olan malzemelerinin hepsini bir kasede karıştırın. 3 kaşığını üzeri için ayırın. Ardından kalan sostan bir kepçe tezgaha serdiğiniz yufkanın üzerine döküp her tarafın eşit ıslanacak şekilde sürün. Ortadan ikiye kesin. İç malzemeyi koyup içe doğru rulo şeklinde sarın. Yağlı kağıt serilmiş tepsinin ortasından başlayarak döndürerek dizin. Tüm yufkalara aynı işlemi yapın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.