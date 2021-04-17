Bozaya coğrafi işaret

Tekidardağ’ın ünlü lezzetlerinden ‘Velimeşe bozası’, geçen yıl yapılan başvurunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı.’Velimeşe bozası’, Tekirdağ’ın, köftesi, eski kaşarı, peynir helvası, salamura asma yaprağı, dokumasından sonra coğrafi işaret alan 6’ncı ürünü oldu.

“1860’LARA DAYANAN BİR TARİHİ VAR”

Boza üreticisi Burak Tuna, “Gördüğünüz ürünün 1860’lara dayanan tarihi var. Yani Vefa’dan eski tarihli diyebilirim. Velimeşeliler olarak sevindiren bir şey oldu. Türkiye’nin her yerinden duyuldu. Sosyal medyada paylaşıldı, internet satışlarımız hızlandı. Yani her konuda fayda sağladı” dedi.

“KATKI MADDESİ HİÇ YOK”

‘Velimeşe bozası’nın katkısız olduğunu ifade eden Tuna, “Velimeşe bozasında ağırlık mısır, darı, çok az miktarda buğday unu var, hiçbir şekilde katkı ürünü kullanılmıyor. Tatlandırıcı olarak glikoz şurubu değil, toz şeker kullanılıyor. Her yerden müşterimiz var. İstanbul’dan, Sakarya’dan, İzmir’den, yolu düşen herkes misafirimiz oluyor” diye konuştu.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de ‘Velimeşe bozası’na coğrafi işaret almaktan mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Coğrafi işaret bölgedeki ürünün öne çıkması demek. Bizim de bozamız yıllardan beri öne çıkmıştı. Bizler de bozamızın tanıtımı için yıllardır mücadele verdik. Bizler boza kültürümüzü devam ettiriyoruz bugün de coğrafi işaret almaktan dolayı mutluyuz.”

“Boza vücuda sıcaklık veren yüksek kalorili bir içecektir. Yüksek kalorisi ile tok tutan boza zengin vitamin ve mineral kaynağıdır. Yüksek protein, yağ ve karbonhidrat içeriğinden dolayı besin değeri yüksektir. Lezzeti kadar içeriği de E, B1, B2, A vitaminleri ve fosfor, demir gibi mineral içerir.” (İHA)



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