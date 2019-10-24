Brokoli kaç kalori? Brokolinin besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki brokoli kaç kaloridir? Brokolinin besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de brokolidir. İşte brokolinin besin değerleri ve kalorisi…

KAÇ KALORİDİR: 100 gram brokoli yaklaşık 37 kaloridir.

BROKOLİNİN BESİN DEĞERLERİ

Brokoli, diyet lifi ve triptofan gibi proteinler açısından oldukça zengindir. Ayrıca A vitamini, beta-karoten, lutein zeaksantin, tiamin, riboflavin, niasin ve pantotenik asit içerir. Bununla birlikte, B6 vitamini, folat (B9 vitamini), C vitamini, E vitamini, B1 vitamini ve K vitaminini, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, sodyum, potasyum, selenyum, krom, kolin, manganez ve fosfor bulunur. Aynı zamanda sağlıklı omega-3 yağ asitlerine sahiptir.

Eşsiz organik bileşikler açısından brokoli, fitokütöz glukozinolatlar, izotiyosiyanat, kaempferol gibi flavonoidler ve sağlığımızı büyük ölçüde artıran diğer çeşitli antioksidan bileşikler açısından da zengin bir kaynaktır.