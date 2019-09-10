Brüksel lahanası kaç kalori? Brüksel lahanasının besin değerleri ve kalorisi…

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de Brüksel lahanasıdır. İşte, Brüksel lahanasının besin değerleri ve kalorisi...

Potansiyel olarak küçük sebzeler vasat görünebilir, ancak yüksek antioksidan ve zengin vitamin içeriğinin yanı sıra şaşırtıcı besin değerleri onları en besleyici atıştırmalık yemeklerden biri yapar. Brüksel lahanası da bu sebzelerden biridir. Brüksel lahanasında bulunan ve güçlü bir antioksidan olan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir ve sizi soğuk algınlığına daha az duyarlı hale getirir. Ayrıca A vitamini, göz bakımı ve gelişimi için son derece sağlıklıdır. Brüksel lahanası istisnai miktarda potasyum içerir ve E vitamini, demir, magnezyum, fosfor, çinko, kalsiyum ve selenyum için diyet hedeflerine ulaşmanıza yardımcı olabilir. Şimdi, Brüksel lahanası kaç kaloridir? Brüksel lahanasının besin değerleri hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım… İşte, Brüksel lahanasının besin değerleri…

BRÜKSEL LAHANASI KAÇ KALORİ: Brüksel lahanasının 100 gramı yaklaşık 86 kaloridir.

BRÜKSEL LAHANASININ BESİN DEĞERLERİ

100 g Brüksel lahanasında aşağıdakiler bulunur:

Su: 86 g

Enerji: 43 kcal

Protein: 3,38 g

Toplam yağ: 0.3 g

Karbonhidrat: 8.95 g

Lif: 3.8 g

Toplam şeker: 2.2 g

Kalsiyum: 42 mg

Demir: 1.4 mg

Magnezyum: 23 mg

Fosfor: 69 mg

Potasyum: 389 mg

Sodyum: 25 mg

Çinko: 0.42 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 85 mg

Tiamin: 0.14 mg

Riboflavin: 0.09 mg

Niasin: 0.75 mg

B-6 Vitamini: 0.22 mg

Folat, DFE: 61 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 38 µg

A Vitamini, İÜ: 754 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0,88 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 177 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0,06 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.02 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.15 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg