Brunch Ritüeli…

Türkiye’de nedense brunch denince akla hafta sonu kahvaltısı geliyor. Aslında brunch İngilizce bir sözcük olup kahvaltı ve öğle yemeğinin birleştiği bir öğündür.

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Genelde pazar günleri açık büfede servis edilen yemeklerle saat 11-12 gibi başlayıp öğleden sonra 3-4 gibi sona eriyor. Türkiye'de algı kahvaltı olduğu için restoranlar hem kahvaltı saatinde başlatıyorlar hem de büfede kahvaltılık ağırlıklı menü oluşturuyorlar. Aslında hem kahvaltı hem de öğle yemeği olduğu için bu oran aynı olmalı… Brunch adı altında olan açık büfe kahvaltılar zaten gün ortasında sona eriyor. Genelde otellerde pazar günü hazırlanan brunch menüleri bir ailenin neredeyse tüm gününü dolduruyor.

Dünyanın bir çok ülkesinde her mevsim brunchlar çok popülerdir. Ama ilkbahar ve sonbaharda özellikle açık alanlarda daha keyifli oluyor. Brunch aileleri çoluk çocuk topladığı için aynı zamanda kutlamalar için de çok uygun… Özellikle ailece kutlanan doğum günleri, brunchlardaki canlı müzik performansları ve çocuklar için organize edilen oyun alanları ile çok keyifli oluyor. Açık büfe olduğu için her dakika canınız ne istiyorsa yiyebiliyorsunuz.

Geçen haftalarda doğum günüm sebebiyle Abu Dhabi'de Emirates Palace Hotel'de brunch için yer ayırttım. Emirates Palace gerçekten devasa mimarisi ve dekorasyonuyla çok büyüleyici bir otel… Yağmur sebebiyle balo salonuna taşınan brunch tamamiyle doluydu.

Tabii Arap ülkelerinde tatil gününün cuma olduğunu unutmamanız gerekiyor. Size gördüğüm en iyi açık büfelerden biri diyebilirim. Tüm favori dünya mutfakları yan yana dizilmiş standlarda, canlı canlı isteğiniz şekilde pişiriliyor. Çocuklarınıza da dünya mutfaklarının en bilindik lezzetlerini öğretmeniz ve tattırmanız için otellerde hazırlanan brunchlar iyi bir fırsat… Unutmayın damak tadı küçük yaşlarda oluşuyor. Önünüzde pişirdikleri için teknikleri de görme fırsatınız oluyor.

İstanbul'da özellikle Çırağan Sarayı, Raffles Hotel ve Four Seasons başta olmak üzere oteller pazar günleri hazırladıkları brunch menülerinde gerçekten dünya mutfağından seçkileri sunuyor üstelik yurtdışından çok daha uygun fiyatlara…Evet her pazar gidilebilecek kadar uygun fiyatlı olmayabilir ama özel günlerde kendinizi ve ailenizi ödüllendirebilirsiniz…Çocuklarınızı nasıl müzelere götürmeniz gerekiyorsa farklı kültürlerin yemeklerini de tattırmalısınız…

Dünyada oteller harici farklı şehirlerde restoran zincirlerinin brunchları da çok popüler… Bunları çoluk çocuk tavsiye etmiyorum çünkü yemeğin yanında eğlence de işin içine giriyor. Başlıcaları Zuma, Bagatelle, Nobu, Hakkasan, Baoli…