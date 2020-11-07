Bu ekmek 200 yıllık ekşi mayayla yapılıyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünde kepekli köy ekmeği, en az 200 yıllık olan ekşi mayayla geleneksel taş fırınlarda bir gelenek eşliğinde yapılıyor.

Çiçekli Mahallesi’nde tarihi fırında pişirilecek ekmekler için su değirmeninde öğütülen buğday unu 200 yıllık ekşi mayayla hamur haline getiriliyor, taş fırında yakılacak odunlar özenle seçilerek iki saat boyunca fırın ısıtılıyor.

Fırının yeterli sıcaklığa ulaşıp ulaşmadığı taşların renginden anlaşılırken iki hafta bayatlamayacak olan köy ekmekleri 2-2,5 saat aralığında piştikten sonra sıcak sıcak mahalle sakinlerine dağıtılıyor.

Yoğrulan hamur tahta küreklerle fırına atılıp piştikten sonra ‘terek’ diye tabir edilen ahşap tezgahlara itinayla dizilerek soğumaya bırakılıyor.

Mahalledeki tarihi fırında kepekli köy ekmeği yapan Temel Yolcu, ekmeğin sırrının mayasında ve suyunda olduğunu belirterek, fırından çıkarılan ekmeğin iyi pişip pişmediği altına hafifçe vurarak çıkan sesten anladıklarını söyledi.

Hem fırınlarının hem de ekmek yapımında kullandıkları ekşi mayanın 200 yıllık olduğunu ifade eden Yolcu, “Bu iş babamızdan bize kalan miras. Babamızdan, atalarımızdan öğrendik. Tarihi bilinmeyen bir ekşi mayaya sahibiz. Bizim bildiğimiz en az 200 yıllık bir maya” dedi.

Mahallede kendilerine ait bir su değirmenleri olduğunu anlatan Yolcu, “Buğdayı orada öğütüp kepekli una çeviriyoruz. Kepekli olunca tadı ve aroması farklı oluyor. Unu, suyu, odununun bile özelliği var. Odunu çıralı olmayacak özlü odun olacak. Fırından çıkan ekmekleri kurutup peksimet yapıyoruz. Taze ekmek de bayatlamadan en az iki hafta dayanır. Fırın taşlarının da kendince ayarı var. İçindeki taşların beyazlaması gerek” ifadelerini kullandı.

Yolcu, 200 yıllık ekşi mayayı cam kavanozlara koyarak buzdolabında sakladıklarını, kendilerinden sonra ekmek yapacak kimse ona verdiklerini söyledi. (İHA)