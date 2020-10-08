Bu turşunun sadece suyu içiliyor

Eskişehir'de, nadir yapılan ve özellikle solunum rahatsızlığı yaşayanlar tarafından tercih edilen çam kozalağı turşusunun sadece suyu içiliyor.

Turşu, Anadolu insanının gündelik yaşamında yemeklere eşlik eden önemli lezzetler arasında yer alıyor.

Sağlık açısından da önemli faydalı olduğu belirtilen turşuda malzeme olarak kullanılan birçok alışık ürünler olduğu gibi sıra dışı ürünler de yer alıyor.

Bunlardan en sıra dışı ve az duyulanı çam kozalağı turşusu.

Eskişehir’de turşu dükkanı işleten Maviye Ünal, “Kozalak turşusu henüz herkes tarafından bilinen bir ürün değil. Ama solunum rahatsızlığı olan insanlar bunu iyi biliyor ve faydalarından dolayı müşterimiz oluyor” dedi.

“BU DOĞRU DEĞİL”

Turşunun nasıl tüketileceğini anlatan Ünal, “Bu turşu ile ilgili kafalardaki tek soru işareti nasıl tüketileceği konusunda. Herkes kozalağı yenilebileceğini düşünüyor, bu doğru değil. Turşu kurulduktan 15 gün sonra kozalağın özü turşu suyuna geçiyor ve sadece o su içiliyor” diyerek nasıl tüketileceği hakkında bilgi verdi. (İHA)