Bulgur pilavı nasıl yapılır? İşte nefis domatesli bulgur pilavı tarifi…

Hazırlanışı kolay yemekler arasında yer alan ve mutfaklarda sıkça tercih edilen bulgur pilavı yapılışını yazımızda sizler için derledik. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz domatesli bulgur pilavını dilerseniz sade ya da sebzeli olarak da yapabilirsiniz. Peki bulgur pilavı nasıl yapılır? Hangi malzemeler gerekli? İşte nefis bulgur pilavı tarifi...

Özellikle et yemeklerinin yanında tercih edilen ve sıkça tüketilen bulgur pilavının yapılışını sayfamızda sizler için hazırladık. Bulgur pilavını domatesli, sade ya da sebzeli olarak hazırlayabileceğiniz gibi içerisine et koyarak da tüketebilirisniz. İşte en lezzetli bulgur pilavı yapılışı ve gerekli malzemelerin listesi…

BULGUR PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-1 kase pilavlık bulgur

-2 adet domates

-1 adet soğan

-2 adet sivri biber

-1 su bardağı tavuk suyu

-1 su bardağı sıcak su (tavuk suyu da kullanabilirsiniz)

-2 yemek kaşığı sıvı yağ

-Tuz

BULGUR PİLAVI TARİFİ

Bulgur pilavı için öncelikle soğanları ince kıyın, sıvı yağ ile hafif kavurun. Üzerine doğranmış sivri biberi ekleyin, biraz daha kavurduktan sonra rende domatesi ekleyin, iyice kavurun.

Bulguru ekleyerek 1-2 dakika kavurun ve sıcak tavuk suyunu ve sıcak suyu ekleyin. Tuzunu da ilave ederek bir kez karıştırın kapağını kapatın.

Kısık ateşte suyu çekene kadar karıştırmadan pişirin.

Ocağı kapattıktan sonra kapağın altına havlu kağıt koyarak 10 dakika kadar dinlendirin. Bulgur Pilavımız servise hazır, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Domates ekleyerek domatesli bulgur pilavı elde edebilirsiniz. Afiyet olsun…