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Bulgurlu semizotu nasıl yapılır? İşte leziz bulgurlu semizotu tarifi…
Bulgurlu semizotu nasıl yapılır? İşte leziz bulgurlu semizotu tarifi…
Semizotunun en bol olduğu mevsimdeyiz. Faydaları saymakla bitmeyen semizotunun birçok çeşit tarifi mevcut fakat bulgurlu semizotu yemeği hem ana emek olarak iyi bir tercih hem de sadece 20 dakika içinde hazır. Besin değeri oldukça yüksek olan semizotunu eğer akşam yemeğinde sofranızda görmek istiyorsanız bulgurlu semizotu yemeği aradığınız tarif. İşte bulgurlu semizotu yemeği tarifi…
Sozcu.com.tr
Gurme 5 Temmuz 2019 - 14:40

Tam mevsiminde mis gibi bulgurlu semizotu yemeği yemek ister misiniz? Sadece 20 dakika içinde hazırlayabileceğiniz bulgurlu semizotu yemeğini evinizdeki malzemelerle yapabilirsiniz. İşte bulgurlu semizotu yemeği malzemeleri ve tarifi…

BULGURLU SEMİZOTU YEMEĞİ MALZEMELERİ;

– 1 demet semizotu
– 1 kuru soğan
– 1 kapya biberi
– 2 kaşık bulgur
– ½ kaşık biber salçası
– Tuz
– Zeytinyağı

BULGURLU SEMİZOTU YEMEĞİ YAPILIŞI;

Öncelikle semizotunun topraklı olan kök kısmını kesin. Daha sonra bol su ile yıkayın. Saplarını, yapraklarına göre daha ince bir şekilde doğrayın. Tencerede ısıttığınız zeytinyağının üzerine küp küp doğranmış soğanları atıp kavurduktan sonra yine küp küp doğranmış kaypa biberini ekleyin. Daha sonra salçasını da ekleyip hafifi bir su ile erimesine yardımcı olabilirsiniz. Salçanın ardından semizotunu ekleyin. Biraz sönünce bulgurunu da ekleyin. Kısık ateşte kendi suyuyla biraz piştikten sonra 1 çay bardağı kadar su ilave edin. Semizotunun sap kısımları yumuşayınca pişmiştik. Yoğurt ile birlikte sunabilirsiniz. Afiyet olsun.

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Son güncelleme: 14:43 - 05.07.2019
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