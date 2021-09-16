Bölgede 200 yıldır geçim kaynağı! 40 TL’den satılıyor
Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka köyünde 200 yıldır geçim kaynağı olan pekmezin yapımı başladı. Büyükyaka köyünde olgunlaşan üzümler bağlardan toplanıp imece usulü ile kaynatılarak pekmeze dönüştürüldükten sonra kilosu 40 TL'den satılıyor.
Bölge halkı, kır bağı olarak bilinen asmalarda yetişen üzümleri kasalara doldurularak pekmez alanına getiriyor.
Ardından üzümü çuvallara doldurup havuzda ayaklarına giydikleri çizmelerle ezen vatandaşlar, üzüm suyuna o bölgeye has pekmez mayası (toprak) karıştırdıktan sonra kaynatıyor.
Dinlenme süreci başlayan pekmezler büyük kazanlarda odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor.
4-5 SAAT KAYNIYOR
4-5 saat süren işlemin ardından pekmezler kaplara yerleştirilip soğumaya bırakılıyor. 500 hane olan köyde hane başına 30 kilogram pekmez üretimi yapılıyor. Pekmezin kilosu ise 40 TL’den satılıyor.
Pekmez üreticilerinden 74 yaşındaki Hilmi Güven, “Dedelerimizden öğrendiğimiz kadarıyla 200 yıllık bu maya pekmez toprağını kullanıyoruz. Bizim bağlar, bu maya topraklarının üzerinde yer alıyor. Büyükyaka köyünün pekmezi başka yerlere benzemiyor” dedi. (İHA)