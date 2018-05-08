Burma baklava tarifi: Ağızda dağılan burma baklava nasıl yapılır, işte kalorisi ve tarifi…

Burma baklava tarifi: Ağızda dağılan burma baklava nasıl yapılır, işte kalorisi ve tarifi…

Evde yapılabilecek ve baklava lezzetini aratmayacak tatlılardan olan burma baklava birçok tatlı tutkunu tarafından merak ediliyor. Burma baklava tarifi hangi malzemeleri içeriyor ve kaç kalori? İşte ağızda dağılan lezzet, burma baklavanın tarifi ve kalorisi...

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Normal baklavaya göre daha kolay hazırlansa da lezzet olarak hiçbir eksiği olmayan burma baklava nasıl yapılır? Kolayca hazırlanabilecek burma baklavanın kalorisi, malzemeleri ve tarifi…

BURMA BAKLAVA TARİFİ VE KALORİSİ

Burma baklavanın 150 gramlık bir porsiyonunda yaklaşık 430 kalori bulunuyor. Burma baklava malzemeleri ve tarifi ise şu şekilde;

Malzemeler;

2 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı ılık süt

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı sirke

2 çorba kaşığı yoğurt

alabildiği kadar un

250 gram tereyağ

Ceviz ya da fındık

Şerbeti için;

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

Biraz limon

Burma baklava yapılışı;

Hamur yarım saat dinlendirilir. Sonra eşit şekilde bölünür. Açacağınız büyüklüğe siz karar verin. Bir yufkayı açıp üzerine ceviz serpin. Sonra yufkayı ortadan ikiye bölüp oklavaya sarıp oklavanın iki ucundan büzüp oklavadan çıkartıp istediğiniz boyutta kesip yağlanmış fırın tepsisine dizin. Tepsiniz dolana kadar aynı işleme devam edin. Üzerine erimiş tereyağı gezdirilip önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Şerbeti hazırlayıp 10 dakika kaynatıp sonra limon koyup bir 10 dakika kadar daha kısık ateşte kaynatıp tatlı ılık şerbeti sıcak olarak tatlıya dökün.