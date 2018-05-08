Burma baklava tarifi: Ağızda dağılan burma baklava nasıl yapılır, işte kalorisi ve tarifi…

Normal baklavaya göre daha kolay hazırlansa da lezzet olarak hiçbir eksiği olmayan burma baklava nasıl yapılır? Kolayca hazırlanabilecek burma baklavanın kalorisi, malzemeleri ve tarifi…
BURMA BAKLAVA TARİFİ VE KALORİSİ
Burma baklavanın 150 gramlık bir porsiyonunda yaklaşık 430 kalori bulunuyor. Burma baklava malzemeleri ve tarifi ise şu şekilde;
Malzemeler;
2 yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı ılık süt
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
1 çorba kaşığı sirke
2 çorba kaşığı yoğurt
alabildiği kadar un
250 gram tereyağ
Ceviz ya da fındık
Şerbeti için;
4 su bardağı şeker
5 su bardağı su
Biraz limon
Burma baklava yapılışı;
Hamur yarım saat dinlendirilir. Sonra eşit şekilde bölünür. Açacağınız büyüklüğe siz karar verin. Bir yufkayı açıp üzerine ceviz serpin. Sonra yufkayı ortadan ikiye bölüp oklavaya sarıp oklavanın iki ucundan büzüp oklavadan çıkartıp istediğiniz boyutta kesip yağlanmış fırın tepsisine dizin. Tepsiniz dolana kadar aynı işleme devam edin. Üzerine erimiş tereyağı gezdirilip önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Şerbeti hazırlayıp 10 dakika kaynatıp sonra limon koyup bir 10 dakika kadar daha kısık ateşte kaynatıp tatlı ılık şerbeti sıcak olarak tatlıya dökün.