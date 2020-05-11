Cacık nasıl yapılır? Semizotlu cacık tarifi…

Cacık hem ferahlatıcı hem de lezzetli bir yiyecek olarak sık sık tercih ediliyor. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan cacıkla karışan semizotu tam bir vitamin deposuna dönüşür. İşte lezzet dolu cacık tarifi...

Cacık lezzetiyle ve ferahlatıcı etkisiyle sofraların vazgeçilmezlerinden biri. Salatalık ve cacığın birçok faydası bulunuyor, iki lezzetin yan yana gelip yoğurtla buluşması ile harika bir ara soğuk ortaya çıkıyor. Sofrasında farklı bir meze arayışında olanlar için harika bir seçenek. İşte semizotlu cacık tarifi…

SEMİZOTLU CACIK NASIL YAPILIR?

Semizotlarını ayıklayarak önce sirkeli suda yıkayın. Duruladıktan sonra fazla suyu atmaları için süzgeçte bekletin. Bu sırada salatalıkları çizgi çizgi soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Derin bir kapta doğranmış salatalık, ezilmiş sarımsak, yoğurt ve süzmeyi karıştırın. Ardından suyu süzülmüş semizotunun da karışıma ekleyin. Hafifçe karıştırdıktan sonra üzerine zeytinyağı ve nane dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

SEMİZOTLU CACIK TARİFİ

Malzemeler;

1 demet semizotu

4 salatalık

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı süzme

Yoğurt

Üzeri için;

Zeytinyağı

Nane