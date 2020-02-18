Çavdar ekmeği kaç kalori? Çavdar ekmeğinin besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, çavdar ekmeği kaç kaloridir? Çavdar ekmeğinin besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de çavdar ekmeğidir. Çavdar ekmeği, çavdar tahılı unundan üretilen bir tür ekmektir. Son zamanlarda sağlıksal faydaları nedeniyle sıkça tüketilmeye başlanan çavdar ekmeğininin besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde… İşte, çavdar ekmeğinin besin değerleri ve kalorisi…

ÇAVDAR EKMEĞİ KAÇ KALORİDİR: 100 gram çavdar ekmeği yaklaşık 259 kcal’dır.

ÇAVDAR EKMEĞİNİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram çavdar ekmeğinde aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 259 kcal

Toplam Yağ: 3,3 g

Doymuş Yağ: 0,6 g

Çoklu Doymamış Yağ:0,8 g

Tekli Doymamış Yağ: 1,3 g

Kolesterol: 0 mg

Sodyum: 603 mg

Potasyum: 166 mg

Karbonhidrat: 48 g

Lif: 6 g

Şeker: 3,9 g

Protein: 9 g

A Vitamini: 7 IU

C Vitamini: 0,4 mg

Kalsiyum: 73 mg

Demir: 2,8 mg

D Vitamini: 0 IU

B6 Vitamini: 0,1 mg

Kobalamin: 0 µg

Magnezyum: 40 mg