Çavdar ekmeği kaç kalori? Çavdar ekmeğinin besin değerleri ve kalorisi…

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de çavdar ekmeğidir. Çavdar ekmeği, çavdar tahılı unundan üretilen bir tür ekmektir. Son zamanlarda sağlıksal faydaları nedeniyle sıkça tüketilmeye başlanan çavdar ekmeğininin besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde… İşte, çavdar ekmeğinin besin değerleri ve kalorisi…
ÇAVDAR EKMEĞİ KAÇ KALORİDİR: 100 gram çavdar ekmeği yaklaşık 259 kcal’dır.
ÇAVDAR EKMEĞİNİN BESİN DEĞERLERİ
100 gram çavdar ekmeğinde aşağıdakiler bulunur:
Kalori: 259 kcal
Toplam Yağ: 3,3 g
Doymuş Yağ: 0,6 g
Çoklu Doymamış Yağ:0,8 g
Tekli Doymamış Yağ: 1,3 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 603 mg
Potasyum: 166 mg
Karbonhidrat: 48 g
Lif: 6 g
Şeker: 3,9 g
Protein: 9 g
A Vitamini: 7 IU
C Vitamini: 0,4 mg
Kalsiyum: 73 mg
Demir: 2,8 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0,1 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 40 mg