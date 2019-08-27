Çay kaç kalori? Çayın besin değerleri ve kalorisi…

Çay, dünyada en sık tüketilen içeceklerden biridir. İki ana çay kategorisi vardır: gerçek çaylar ve bitkisel çaylar. Ayrıca, gerçek bir çay tabanını bitkisel infüzyonlarla birleştiren aromalı çaylar vardır. Camellia sinensis olarak bilinen çay bitkisinin yaprakları kullanılarak gerçek çaylar yapılır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de çaydır. İşte çayın besin değerleri ve kalorisi…
ÇAY KAÇ KALORİDİR: 100 gram çay yaklaşık 1 kaloridir.
ÇAYIN BESİN DEĞERLERİ
100 g çayda aşağıdakiler bulunur:
Su: 99.7 g
Enerji: 1 kcal
Protein: 0 g
Toplam yağ: 0 g
Karbonhidrat: 0.3 g
Lif: 0 g
Toplam şeker: 0 g
Kalsiyum: 0 mg
Demir: 0.02 mg
Magnezyum: 3 mg
Fosfor: 1 mg
Potasyum: 37 mg
Sodyum: 3 mg
Çinko: 0.02 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 0 mg
Tiamin: 0 mg
Riboflavin: 0.01 mg
Niasin: 0 mg
B-6 Vitamini: 0 mg
Folat, DFE: 5 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 0 µg
A Vitamini, İÜ: 0 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 0 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 20 mg