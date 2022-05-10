Cebinize de midenize de dost: İşte yiyeceklerinizi taze tutmak için 12 bilinmeyen yöntem

Uzmanlar, yiyeceklerinizi daha uzun süre taze tutmak ve raf ömrünü uzatmak için 12 tüyoyu paylaştı. İşte patatesten marula yiyecekleri taze tutmak için bilinmeyen yöntemler...

Sozcu.com.tr

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Gıda israfı sadece çevre için değil aynı zamanda maddi durumunuz için de zorlayıcı olabilir…

İngiliz The Sun gazetesi, meyve ve sebzelerin raf ömrünü uzatmak için denenmiş ve test edilmiş tüyoları açıkladı. Bu öneriler, hem cebinize hem midenize faydalı olacak…

PEYNİRİ TAZE TUTMAK İÇİN

Peynir, herkesin çok sevdiği ancak çabuk bozulan ürünlerden. Peynirin raf ömrünü uzatmak için pişirme kağıdı veya yağlı kağıda iki kez sarın. Ardından nemli bir mutfak havlusu ile kaplı ağzı kapalı bir saklama kabına alın. Hava geçirmez bir kapakla kapatın. Bu sayede peyniri daha uzun süreli olarak tüketebilirsiniz…

ÇİLEKLERİN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN…

Yazla birlikte çilek mevsimi de geldi. Çilekleri daha uzun süre buzdolabına muhafaza edebilmek için onları sirkeli su ile yıkayın. Bu çileklerin üç haftaya kadar taze kalmasına yardımcı olur. Bir kapa elma sirkesi ve suyu koyun, çilekleri de içerisine atıp 15 dakika bekletin. Ardından iyice durulayın ve hava geçirmez cam bir kavanoza koyarak buzdolabında saklayın.

TEREYAĞI SEÇERKEN…

Genellikle tuz sağlık için pek önerilmese de, tuzlu tereyağının tuzsuz muadilinden daha uzun süre taze kalacağını biliyor muydunuz?

Yağ oranı yüksek ancak su içeriği düşük olan tereyağı daha tuzlu olduğu zaman bakterilerin büyümesi için uygun bir ortam oluşturmaz. Tuz, su içeriğini daha da düşürür ve daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

MARULU FOLYOYA SARIN

Kararan, kıvrılan, pörsüyen marul yaprakları sizi bıktırdıysa bu püf noktası tam size göre olabilir. Marulu buzdolabına koymadan önce tamamen folyo ile kaplayın. Bu, nemi hapsederek yaprakları bir aya kadar taze tutacaktır. Alternatif olarak, suyu birkaç günde bir değiştirerek hava geçirmez bir kapta marulları suya basarak buzdolabına da koyabilirsiniz…

ISPANAKLAR PÖRSÜMESİN

Marul gibi bir başka çabuk bozulan sebze de ıspanak. Çoğu zaman siz tüketmeden ıspanak yaprakları solar, çok kısa sürede tazeliğini yitirir.

Ispanakları torbaya koyup buzdolabında saklamadan önce içerisinde kağıt havlu koyun. Bu, fazla nemi emmeye yardımcı olur ve yapraklarınızın yenmez hale gelmesini engeller.

EKMEKLERİ TAZE TUTMAK İÇİN…

Ekmek de çabuk bayatlayan hatta küflenen ürünlerin başında geliyor. Sabah kalkıp kahvaltı edeceğiniz ekmeğinizin bayat olduğunu fark etmeniz çok olası. Bunu engellemek için ise ilginç bir püf noktası var: Kereviz sapı. Ekmek poşetinin içerisine bir çubuk kereviz sapı koyarsanız, zamanla ekmek, sebzeden nemi emecek ve bu da raf ömrünü uzatacaktır.

PATATESLERİ BUZDOLABINDAN ÇIKARIN

İnsanların patatesleri buzdolabında değil serin ve kuru bir yerde saklamanız gerektiğini söylemelerinin bir nedeni var. Eğer, patatesleri soğutursanız, nişastaları şekere dönüşerek daha tatlı hale gelir.

Diğer bir ipucu ise patateslerin filizlenmesine neden olan “etilen gazı”üreten soğanların yanında saklanmaması. Bunun yerine patates ve soğanlarınızı ayrı yerlerde saklayarak ömürlerinizi daha da uzatabilirsiniz….

UNU DONDURUCUDA SAKLAYIN



Unu açtıktan sonra hava geçirmez bir kapta saklamanın en iyisi olduğunu hepimiz biliyoruz.

Peki unu dondurucuya koymanın raf ömrünü daha da uzatacağını biliyor muydunuz?

Özellikle tam buğday unu kullanıyorsanız, dondurucunun dışında oksitlenebilen diğer unlardan daha yüksek bir yağ içeriğine sahip olduğunu unutmayın. Bu yüzden dondurucu en iyi seçenek olacaktır.

MUZLARI STREÇLEYİN

Muzların çabuk kararması herkesin başına gelen bir sorundur. Bunun önüne geçebilmek için muzları streç filme sarın. Bu onları daha uzun süre taze tutmaya yardımcı olur. Çünkü, streç film, sızan etilen gazının muzun geri kalanına ulaşmasını engeller. Bu da olgunlaşma sürecini yavaşlatır.

SARIMSAKLARI TEZGAHTA TUTUN

Çoğu kişi, sarımsak ve soğanı serin, kuru bir yerde veya buzdolabında saklar. Ancak sarımsakların tazeliğini koruması için nefes almaları önemlidir. Bu yüzden, onları, açık bir kese kağıdı içinde mutfak tezgahının üzerinde bırakmak en iyisidir. Böylelikle daha uzun süre tazeliklerini koruyacaklardır.

KENDİ SEBZENİZİ KENDİNİZ YETİŞTİRİN

Bir bahçeniz veya tarlanız olmayabilir. Ancak son dönemde kendi meyve ve sebzelerinizi yetiştirmek artık çok kolay. Kullandığınız marulun kökünü alın ve bir bardak suya koyun. İki ila üç hafta içinde yeniden büyüyecek ve size taze yapraklar sağlayacaktır. Pırasa, kereviz ve taze soğan ile bu numarayı kullanabilirsiniz. Böylelikle kısa sürede taze sebzelere sahip olabilirsiniz…

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