Çemen otu kaç kalori? Çemen otunun besin değerleri ve kalorisi…
Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de çemen otudur. Çemen otu, iştahı bastırıp dolgunluk hissini artırarak, aşırı yemek isteğinin azalmasını sağlayarak kişlerin kilo vermesine yardımcı olabilir. İşte, çemen otunun besin değerleri ve kalorisi…
ÇEMEN OTU KAÇ KALORİDİR: 100 gram çemen otu yaklaşık 323 kaloridir.
ÇEMEN OTUNUN BESİN DEĞERLERİ
100 gram çemen otunda aşağıdakiler bulunur:
Kalori (kcal) 323
Toplam yağ 6 g
Doymuş Yağ 1,5 g
Kolesterol 0 mg
Sodyum 67 mg
Potasyum 770 mg
Karbonhidrat 58 g
Diyet Lifi 25 g
Protein 23 g
A Vitamini 60 IU
C Vitamini 3 mg
Kalsiyum 176 mg
Demir 33,5 mg
D Vitamini 0 IU
B6 Vitamini 0,6 mg
Kobalamin 0 µg
Magnezyum 191 mg