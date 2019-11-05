Çene çarpan çorbası nasıl yapılır? İşte çene çarpan çorbası tarifi…

Çene çarpan çorbası ile sofranıza nefis bir lezzet koyabilirsiniz. Eğer evde hazırlarığınız erişteleriniz varsa her yemekte olmazsa olmaz doyurucu bir çorba yapabilirsiniz. İşte çene çarpan çorbası ile ilgili detaylar…

ÇENE ÇARPAN ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Yeşil mercimek ,

Evde kesilmiş erişte ,

Soğan ,

Tereyağı ,

Salça

ÇENE ÇARPAN ÇORBASI TARİFİ

Yeşil mercimekler haşlanır Evde hazırlanan erişte yoksa şehriye mercimeğin üzerine ilave edilir. Soğan tereyağında kavrulur. Az salça ilave edilerek çorbaya eklenir. Bir taşım kaynatılıp tuzu katılarak ocaktan alınır.