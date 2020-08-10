Çerkez Tavuğu nasıl yapılır? MasterChef Çerkez Tavuğu tarifi…

Adından da anlaşıldığı gibi Çerkezlere has olan Çerkez Tavuğu, Türk mutfağında da sıkça tüketiliyor. Çerkez Tavuğu yapılışı ise MasterChef yarışmasıyla da merak konusu oldu. En lezzetli ve kolay hazırlanabilen Çerkes Tavuğu tarifini yazımızda sizler için derledik. İşte gerekli malzemeler ve tarifi...

Hem unlu hem de cevizli olarak iki türde hazırlanan Çerkez Tavuğu tarifi haberimizde. Birkaç basit malzeme ile yapılabilen Çerkez Tavuğu’nun adım adım hazırlanışını ve gerekli malzemelerin listesini yazımızda sizler için derledik. İşte Çerkez Tavuğu yapılışı…

ÇERKEZ TAVUĞU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet bütün tavuk

2 diş sarımsak

3 dilim bayat ekmek içi

1,5 su bardağı ceviz içi

1 su bardağı tavuk suyu

sos için

yağ

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

ÇERKEZ TAVUĞU TARİFİ

Suda haşladığımız tavuğu derilerinden ayrı olarak lif lif ayırıyoruz. Bayat ekmek içlerini 1 bardak tavuk suyu ile ıslatıyoruz. Cevizleri iyice eziyoruz (bir tülbent yardımı ile ezdiğimiz cevizleri sıkıyoruz. Çıkan yağı sos içinde kullanmak üzere ayırıyoruz.).

Ekmek içi, dövülmüş ceviz ve sarımsakları karıştırıyoruz. Bu malzemeye tavukları da ilave ediyoruz. Ayırdığımız ceviz yağı ile kırmızı biberi kızdırıp üzerine gezdiriyoruz.

Genelde ceviz yağı az çıktığı için bunu tereyağı ile de yapabiliriz. 1 gün dinlendiriyoruz. Yoğun bir kıvam varsa sos dökmeden önce üzerine bir miktar tavuk suyu gezdirebiliriz.

Afiyet olsun…