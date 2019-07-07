Çeşm-i Nigar çorbası nasıl yapılır? İşte Osmanlı Mutfağının vazgeçilmezi Çeşmi Nigar çorbası tarifi…

Çeşmi Nigar çorbası misafir sofralarınız için hazırlayabileceğiniz şahane bir çorba. Osmanlı mutfağından günümüze gelen bir lezzet. Farklı bir tarif arayanlar için harika bir seçenek olan Çeşmi Nigar çorbası bazı yörelerde terbiyeli mercimek çorbası olarak da biliniyor. İşte evinizdeki malzemeler ile kolaylıkla yapabileceğiniz Çeşmi Nigar çorbası tarifi...

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelmiş olan Çeşmi Nigar çorbası gerçek bir efsane olabilir. Bazı yörelere terbiyeli mercimek çorbası olarak da bilinen Çeşmi Nigar çorbası tarifi oldukça kolay bir tariftir. İşte Çeşmi Nigar çorbası malzemeleri ve tarifi…

ÇEŞMİ NİGAR ÇORBASI MALZEMELERİ



– 1 kuru soğan

– ½ bardak sıvı yağ

– 4 kaşık un

– 1 bardak kırmızı mercimek

– 2 litre su

Terbiyesi için;

– 1 bardak süt

– 1 limon

– 2 yumurta (sarısı)

– Çeşmi Nigar çorbası nasıl yapılır?

Sosu için;

– Tereyağı

– Nane

– Pul biber

ÇEŞMİ NİGAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle tencereye koyduğunuz sıvı yağı bıraz kızdırıp üzerine küp küp doğradığınız soğanları ekleyin. Biraz soteledikten sonra üzerine unu koyup kavurun. Daha sonra mercimekleri ekleyin ve suyunu koyun. Mercimekler pişene kadar pişirin. Terbiyesi için gerekli malzemeleri bir kaba koyup iyice çırpın. Blender kullanabilirsiniz. Terbiyesini eklediğiniz çorbanızı 2 dakika kadar kaynatın. Daha sonra sosunu hazırlamak için tereyağını eritip baharatları ekleyin. Servis kâselerine dökebilirsiniz. Afiyet olsun.