Ceviz kaç kalori? Cevizin besin değerleri ve kalorisi…

Ceviz, C vitamini, B vitaminleri ( B6 vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, pantotenik asit ve folat), vitamin E, kalsiyum, demir, magnezyum gibi mineraller, potasyum, sodyum ve çinko açısından zengin bir kaynaktır.
Cevizin ağırlıkça yüzde 65'i yağ yağ ve yüzde 15 proteindir. Çoklu doymamış yağlar açısından daha zengindir (genellikle “iyi” yağlar olarak kabul edilir) ve alfa-linolenik asit (ALA) olarak adlandırılan nispeten yüksek miktarda omega-3 yağ asidi vardır . Ceviz ayrıca özellikle linoleik asit adı verilen bir omega-6 yağ asidi bakımından zengindir. Peki ceviz kaç kaloridir? İşte cevizin besin değerleri…
CEVİZ KAÇ KALORİDİR: 100 gram ceviz yaklaşık 654 kaloridir.
CEVİZİN BESİN DEĞERLERİ
30 gram ceviz şunları içerir:
– Enerji: 200 kalori
– Karbonhidrat 3.89 gram (g)
– Şeker: 1 g
– Lif: 2 g
– Protein: 5 g
– Yağ: 20 g
– Kalsiyum: 20 miligram (mg)
– Demir: 0.72 mg
– Sodyum: 0 mg
Ceviz ayrıca;
– Manganez
– Bakır
– Magnezyum
– Fosfor
– Vitamin B6
– Demir açısından iyi bir kaynaktır.