Ceviz kaç kalori? Cevizin besin değerleri ve kalorisi…

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de cevizdir. Peki ceviz kaç kaloridir? 100 gram cevizin kalori miktarı ve cevizin besin değerleri haberimizde...

Ceviz, C vitamini, B vitaminleri ( B6 vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, pantotenik asit ve folat), vitamin E, kalsiyum, demir, magnezyum gibi mineraller, potasyum, sodyum ve çinko açısından zengin bir kaynaktır.

Cevizin ağırlıkça yüzde 65'i yağ yağ ve yüzde 15 proteindir. Çoklu doymamış yağlar açısından daha zengindir (genellikle “iyi” yağlar olarak kabul edilir) ve alfa-linolenik asit (ALA) olarak adlandırılan nispeten yüksek miktarda omega-3 yağ asidi vardır . Ceviz ayrıca özellikle linoleik asit adı verilen bir omega-6 yağ asidi bakımından zengindir. Peki ceviz kaç kaloridir? İşte cevizin besin değerleri…

CEVİZ KAÇ KALORİDİR: 100 gram ceviz yaklaşık 654 kaloridir.

CEVİZİN BESİN DEĞERLERİ

30 gram ceviz şunları içerir:

– Enerji: 200 kalori

– Karbonhidrat 3.89 gram (g)

– Şeker: 1 g

– Lif: 2 g

– Protein: 5 g

– Yağ: 20 g

– Kalsiyum: 20 miligram (mg)

– Demir: 0.72 mg

– Sodyum: 0 mg

Ceviz ayrıca;

– Manganez

– Bakır

– Magnezyum

– Fosfor

– Vitamin B6

– Demir açısından iyi bir kaynaktır.