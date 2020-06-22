Cevizli baklava tarifi: En kolay şekilde cevizli baklava nasıl yapılır?

Cevizli baklava tarifi: En kolay şekilde cevizli baklava nasıl yapılır?

Ev yapımı baklavanın tadını hiçbir tatlı alamaz. Tadına doyum olmayan baklavanın yapımı zahmetli olsa da sizin için hazırladığımız kolay cevizli baklava ile daha pratik bir baklava yapabilirsiniz. İşte kolay cevizli baklava malzemeleri ve tarifi…

Mutfaktaki tatlı telaşınıza kolay cevizli baklava ile eşlik ediyoruz. Pratik bir tarif ile hazırlayabileceğiniz cevizli baklava ağızlara layık bir tatlı olacak. İşte kolay ceviz baklava tarifi…

KOLAY CEVİZLİ BAKLAVA İÇİN GEREKEN MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

2 yumurta

½ bardak sıvı yağ

1 bardak yoğurt

3 kaşık tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 kaşık sirke

½ kaşık limon suyu

1 çay kaşı tuz

4,5 bardak un

ŞERBETİ İÇİN:

1 lt su

1 kg şeker

½ limon suyu

ÜZERİ İÇİN:

250 gr tereyağı

1,5 bardak sıvı yağ

750 gr nişasta

Arası için;

Ceviz

KOLAY CEVİZLİ BAKLAVA TARİFİ

Öncelikle soğuması için zamana ihtiyaç duyacağınız şerbeti hazırlamakla başlayabilirsiniz. Tüm malzemeleri tencerede yaklaşık 30 dakika pişirin. Soğuması için beklemeye alın.

Ardın hamur için yumurta, sıvı yağ, tereyağı, kabartma tozu, yoğurt, limon suyu ve tuzu derin bir kabın içinde iyice karıştırın. Bundan sonra yavaş yavaş unu ekleyebilirsiniz. Hamuru kıvam alması için iyice yoğurun. Ardından nişasta serptiğiniz düz bir zeminde açmak için 4 eşit parçaya bölün. Merdane yardımı ile açın.

Açtığınız hamurun üzerine bol bir şekilde nişasta serin ve katlayın. Daha sonra tekrar nişasta serpin ve katlayın. Küçük bir zarf olana kadar bu işleme devam edin ve daha sonra dinlenmeye bırakın. Diğer hamur parçalarınıza aynı işlemi yapın. 20 dakika kadar beklettiğiniz hamurları tekrar nişasta serperek açın. Açılan hamuru fırın tepsisine yerleştirin. İkinci hamuru da yerleştirdikten sonra parçaladığınız cevizleri hamurun üzerine bolca serpin.

Üzerine tekrar hamurları yerleştirin. Daha sonra dilimleyin. Bir tavada erittiğiniz tereyağını baklavanın üzerine dökün. Daha sonrada sıvı yağı dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye başlayın. 25 dakika sonra fırını 170 dereceye indirin. Yaklaşık 2 saat pişecektir. Piştikten sonra soğuması için bırakın. Soğuyunca üzerine şerbeti dökün.

3 saat kadar dinlendirdiğiniz baklavanız servise hazır.