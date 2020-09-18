Cevizli hurmalı sarma tarifi…

Cevizli hurmalı sarma hemen hemen herkes tarafından seviliyor. Hem sağlıklı hem de pratik olması nedeniyle cevizli hurmalı sarma mutfakların vazgeçilmez tatlılarından biri haline geldi. İşte kolaylıkla yapabileceğiniz Cevizi hurmalı sarma tarifi...

CEVİZLİ HURMALI SARMA’NIN MALZEMELERİ

– 4 adet baklava yufkası

– 100 gr. tereyağı

– 50 gr. kaymak

CEVİZLİ HURMALI SARMA’NIN İÇ HARCI İÇİN MALZEMELER

– 500 gr. medine hurması

– 3 yemek kaşığı tereyağı

– 2 su bardağı ceviz

– 4 adet kakule

– 1 tatlı kaşığı tarçın

CEVİZLİ HURMALI SARMA’NIN ŞERBETİ İÇİN MALZEMELER

– 1,5 su bardağı toz şeker

– 2 su bardağı su

– 2 damla limon suyu

CEVİZLİ HURMALI SARMA TARİFİ

İç harcı için hurmaların iç çekirdeklerini çıkartın, hafif parçalı kalacak şekilde bir mutfak robotundan çekin. Kakuleyi havanda döverek ezin. Ardından hurmaları bir karıştırma kabına alın. Dövülmüş ceviz, erimiş tereyağı, kakule ve tarçın ilave ederek bir blender yardımıyla çekin ve uzun silindirler oluşturun.

Baklava yufkasını yağlayın ve silindir şeklindeki iç harcı yerleştirip rulolar yapın. 4 parmak uzunluğunda dilimler keserek tepsinize yerleştirin ve üzerlerini de tereyağı ile yağlayın. 180derece fırında 25-30 dakika baklava hamuru kızarıncaya kadar pişirin.

Bu arada bir sos tenceresinde şeker ve suyu kaynatarak bir şerbet oluşturun. Kaynayan şerbeti ocaktan aldıktan sonra bir iki damla limon sıkıp soğumaya bırakın.

Pişen hurmalı sarmaları fırından alın. Sıcak olan tatlıya soğuk şerbet dökerek tamamlayın ve soğumaya bırakın, tatlınızı kaymak ile servis edin.