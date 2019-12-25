Cheesecake nasıl yapılır? Pişmeyen frambuazlı cheesecake tarifi…

Akşam yemeği sonrası, yakın bir arkadaşa dertleşmeye giderken ki hediye, kahvenin yanına 15 dakikada yapılacak tatlı… Tüm bunları duyduğunuzda aklımıza elbette ki şahane bir cheesecake geliyor. Pişmeyen frambuazlı cheesecake tarifi ile harika bir şölen yaşamaya hazır mısınız? İşte frambuazlı cheesecake malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Sadece 15 dakika içinde hazırlayabileceğiniz ve tarifini almak için herkesin sıraya gireceği bir tatlı olan frambuazlı cheesecake ile ister akşam yemeklerinden sonra ister kahve keyfinizin yanına bir şölen yaşatabilirsiniz. İşte hem kolay hazırlanmasının hem de enfes lezzetinin etkisi ile hemen herkesin en sevdiği tatlılardan biri olan frambuazlı cheesecake için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Pişmeyen frambuazlı cheesecake malzemeleri

Kreması için;

-500 gram labne peyniri

-100 gr sıvı krema

-200 gr pudra şekeri

-2 tane rendelenmiş limon kabuğu

-200 gr frambuaz

-½ kaşık taze sıkılmış limon suyu

Servisi için;

-200 gr frambuaz ve böğürtlen

Tabanı için;

-200 gr yulaflı bisküvi

Pişmeyen frambuazlı cheesecake yapılışı

Öncelikle yulaflı bisküvileri robottan geçirerek un kıvamına getirin. Ardından derin bir kabın içine alın. Üzerine erittiğiniz tereyağını dökün. İyice karıştırın. Kelepçeli kek kalıbına bu karışı dökerek bardak ya da kaşık yardımı ile iyice bastırın. Yaklaşık 1 saat dolapta bekletin. Pudra şekerini ve kremayı ayrı bir kapta mikser yardımıyla hızlıca karıştırın. Rendelediğiniz limon kabukları ve limon suyunu üzerine ekledikten sonra karıştırmaya devam edin. Üzerine labne peyniri ve sıvı krema eklediğiniz karışımı, pürüzsüz bir hal alana kadar çırpmaya devam edin. Krema karışımına frambuazları ekleyin. Kek kalıbındaki bisküvi tabanına kremayı dökün düzeltin. Daha sonra bu şekilde buzdolabında 4-5 saat dinlendirin.

Çıkarttıktan sonra süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.