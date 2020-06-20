Cheesecake tarifi… Evde lezzetli cheesecake nasıl yapılır?

Tüm dünyada yaygın olan cheesecake evde nasıl yapılır merak edenler doğru adreste. Cheesecake’in ana vatanı ABD olarak bilinse de tarihi Antik Yunan’a dayanır. Çikolata, meyve ve krema kullanılarak sonsuz çeşitte hazırlanabilen cheesecakeler hem pişirmeden hem pişirerek hazırlanabiliyor. İşte frambuazlı ve limonlu cheesecake tarifi…

Cheesecake limonlu ve frambuazlı olarak yapılabilir. Evde kolayca hazırlanabilecek olan cheesecake pişirilerek veya pişirilmeden de yapılabilir. Limonlu ve frambuazlı cheesecake tarifi haberimizde. Limon veya frambuaz sosunun cheesecake üzerinde tatlı ve ekşimsi tadı hepimizi mutlu edecek…

CHEESECAKE TARİFLERİ

FRAMBUAZLI CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

500 gr labne peyniri

1 paket krema

1,5 su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı un

4 yumurta ve 1 yumurtanın sarısı

1 paket vanilya

Tabanı için;

1 paket yulaflı bisküvi

1/2 su bardağı dövülmüş fındık

1/2 çay bardağı tereyağı

1 kaşık şeker

Sosu için;

250 gr frambuaz

5 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası (1 çay bardağı su ile eritilir)

1 su bardağı su

1 paket vanilya

Yapılışı;

Alt tabanı için, bisküvileri ve fındığı rondoda un gibi yapana kadar çekiyoruz. Eritmiş olduğumuz tereyağını ve sütü yavaş yavaş ilave edip alt tabanı hazır hale getiriyoruz.

Sosu için; frambuaza şekeri ve suyu ilave edip dolapta bir saat bekletiyoruz ve ocağa alıp bir çay bardağı soğuk suyla mısır nişastasını eritip içine ilave edip kaynatmaya başlıyoruz.

Kaynayınca kısık ateşte 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alıp vanilyasını ilave edip ılıyana kadar kabuk tutmaması için hafif karıştırıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Öncelikle alt taban için kelepçeli kalıbımızı iyice yağlayıp hazırlanmış olduğumuz harcı içine bastırarak düzgün ve eşit bir şekilde yerleştirip dolaba koyuyoruz.

Labne peyniri ayrı bir kapta 3 dakika kadar çırpıyoruz.Kremayı da aynı şekilde ayrı bir kapta hafif katılaşana kadar çırpıp 2 sinide aynı kabın içine alıp içine şekeri ilave edip çırpmaya devam ediyoruz.

Yumurtaları da tek tek ilave edip yaklaşık 5 dakika çırpmaya devam ediyoruz. En son unu ve vanilyasını ilave edip dolaptaki harcı çıkarıp üzerine döküyoruz. Bu arada dökmeden önce kalıbın kenarını folyo ile sarıyoruz. Böylelikle uzun süre fırında kaldığı için kenarları yanmamış oluyor.

Ve kalıba hafifçe vurup içindeki hava kabarcıklarının dışarı çıkmasını sağlayıp önceden ısıtılmış fırında ilk 10 dakika 200 derecede, 10 dakika sonra 160 derecelik fırında pişiriyoruz. Fırının kapağını 1 saatten önce asla açmıyoruz.

Ayrıca fırının içine mutlaka ısıya dayanıklı su dolu orta büyüklükte bir kap koyuyoruz. Böylelikle çatlamasını önlüyoruz. Ve 1 saat sonra kapağı açtığımızda Cheesecakemiz hafif salladığımızda oynamıyorsa fırını kapatıp kapağını biraz aralayıp ılınmaya bırakıyoruz.

LİMONLU CHEESECAKE TARİFİ

Malzemeler;

2 adet limonun suyu ve rendelenmiş

kabuğu

150 gram yulaflı bisküvi

100 gram tereyağı

1 çay kaşığı zencefil

1 su bardağı ılık su

1 paket limonlu jöle

225 gram krem peynir

100 gram bal

150 gram krema

2 adet yumurta akı

Üzeri için: 4 adet limonun suyu

2 çorba kaşığı nişasta

1 su bardağı tozşeker

1 su bardağı su

Yapılışı;

Bisküvileri kırıp, tereyağı ve zencefil ekleyip harmanlayın. Orta boy kelepçeli kalıba döküp, elinizle bastırarak yerleştirin. Daha sonra buzdolabında dinlenmeye bırakın. Ayrı bir yerde ılık su ve jöleyi karıştırın. Limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğu ekleyin.

Krem peynir, bal ve krema ilave edip karıştırmaya devam edin. Yumurta akını çırparak kar haline getirin. Jöleli karışıma ilave edip karıştırın. Daha sonra bisküvinin üzerine döküp soğumaya bırakın. Üzeri için limon suyu, nişasta, tozşeker ve suyu kaynatın. Soğutup cheesecake'nin üzerine gezdirin.