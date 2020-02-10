Chia tohumu kaç kalori? Chia tohumunun besin değerleri ve kalorisi…

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de chia (çiya) tohumudur. Peki, chia tohumu kaç kaloridir? 100 gram chia tohumunun kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Salvia hispanica olarak bilinen nane ailesindeki çiçekli bir bitkiden hasat edilen Chia tohumu; küçük boyutlarına rağmen, chia tohumları önemli besinlerle doludur. Antioksidan bakımından zengin mükemmel bir omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Lif, demir ve kalsiyum sağlarlar. Chia tohumları çiğ olarak yenebilir veya çeşitli yemeklere katılabilir. Günümüzde bilinen besin açısından en zengin tohumlardan biri olarak kabul edilen chia tohumu kilo vermek isteyenler için vazgeçilmez bir besindir. Peki, chia tohumu kaç kaloridir? İşte, chia tohumunun besin değerleri…

CHİA TOHUMU KAÇ KALORİ: 100 gram chia tohumu yaklaşık 485 kaloridir.

CHİA TOHUMUNUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram chia tohumunda aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 485 kcal

Lif: 10.6 g

Karbonhidrat: 42 g

Protein: 4.4 g

Kalsiyum: 17 mg

Manganez: 0.6

Fosfor: 265 mg

Potasyum: 44.8 mg

Sodyum: 5.3 mg

Çinko: 1 mg

Bakır: 0.1 mg

Toplam omega-3 yağ asitleri: 4915 mg

Toplam omega-6 yağ asitleri: 1620 mg