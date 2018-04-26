Chia tohumu nedir? Ciha tohumunun zayıflatıcı etkisi var mı? İşte Chia (Çiya) tohumu…

Sık sık gündeme gelen ve birçok markette satılmaya başlanan chia tohumu hakkında birçok detay merak ediliyor. Chia tohumunun vücuda olan etkileri merak edilen konular arasında başı çekiyor. Chia tohumunu zayıflamak için kullanan birçok kişi ise yan etkilerinden habersiz. İşte detaylar...

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Küçük boyutuna rağmen adından sıkça söz etttiren chia tohumu birçok diyet listesinde bulunuyor. Faydalarıyla dikkat çeken chia tohumunun fazla kullanımı halinde bazı yan etkiler ortaya çıkabiliyor. İşte chia tohumu detayları…

CHİA TOHUMU NEDİR?

M.Ö 3500 den beri yiyecek olarak kullanılan chia tohumu, nane ailesine ait tek yıllık çiçekli bir bitkiden elde edilen çok besleyici bir tohumdur. Amerika'da Kolomb öncesi toplumların önemli ürünüydü. Chia tohumunu Aztek ve Mayalar için çok önemli besin ve enerji kaynağıydı. Zengin protein, yağ ve lif içeriği ile Aztekler'in en önemli besin kaynağı olan chia, maya dilinde güç anlamına gelir. Bu küçük tohumu Aztek ve Mayalar hastalıkların tedavisi için çeşitli ilaçların hazırlanmasında, gıda ve boyalarda kullandı. Aztekler uzun yolculuklarda ve savaşlarda yanlarında enerji için chia tohumu taşırdı ve askerleri düzenli olarak günlük ağız dolusu tüketirlerdi. Chia (Salvia hispanica) küçük, yıllık, kuraklığa dayanıklı, çiçekli bir bitkidir. Kumlu, bereketli topraklar altında iyi gelişmektedir. Chia tohumları beyaz, kahverengi ve siyah renkte olabilmektedir.

CHİA TOHUMUNUN ZARARI VAR MI?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyna Uysal ise bu tohumun kilo verdirmediğini söyleyerek fazla tüketilmesine karşı uyarılarda bulundu. Yüzde 25-30 oranında yağ içeren chia tohumunun içeriğinin büyük kısmını omega-3 oluşturuyor. Doymuş yağ oranı düşüktür. Besin değeri açısından baktığımızda ortalama 2 yemek kaşığı chia 137-139 kalori, 4 gram protein, 9 gram yağ, 12 gram karbonhidrat ve 11 gram lif içerir. 100 gramı kalsiyum, demir ve magnezyum ihtiyacının yarısından fazlasını karşılıyor. Uysal, günlük 48 gramın üzerinde alınmasının yan etkilere yol açabileceğini söyleyerek, “Yüksek omega 3 içeriğinden dolayı kan sulandırıcı etkisinden ötürü kan basıncında düşüş ve kanamalara, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara, gastrointestinal problemlere neden olabilmektedir.