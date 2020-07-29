Churros tarifi… İspanyol tatlısı Churros nasıl yapılır?

Basit yapılışı ve geleneksel lezzetlerimize benzemesiyle Türk mutfağının damak tadına da hitap eden Churros kolaym malzemelerden oluşan bir hamur tatlısı. Tarifi ve malzemeleri ise şu şekilde…
CHURROS TARİFİ
-Un elenip mahleple karıştırılır ve tencerede su, yağ, şeker, tuz koyularak kaynamaya bırakılır
-Kaynayan karışımın altı kısılarak yavaş yavaş unlu karışım ilave edilir
-Yaklaşık iki dakika sonra hamur yumuşak bir kıvam alınca ocaktan alınır ve 30 saniye kadar mikserle çırpılır ardından soğutulur
-Hamur kıvamını altıktan sonra bir adet yumurta eklenerek çırpmaya devam edilir, ardından diğer yumurtalar da eklendikçe çırpmaya devam edilir
-Hamur 15 dakika dinlendikten sonra sıkma torbasına doldurulur
-Kızgın yağda arzu edilen uzunlukta kızartılır ve kızartma işleminin ardından kağıt havluyla fazla yağı alınır
-Toz şeker eklenerek çikolata sosuyla servis edilir
CHURROS MALZEMELERİ
-3 adet yumurta
-125 gr tereyağı yada margarin
-250 ml su
-150 -200 gr arası un
-1 yemek kaşığı toz şeker
-1 çay kaşığı silme tuz
-1 çay kaşığı mahlep
-Kızartmak için yağ