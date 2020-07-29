Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Churros tarifi… İspanyol tatlısı Churros nasıl yapılır?
Churros tarifi… İspanyol tatlısı Churros nasıl yapılır?
İspanya, Portekiz, Fransa, Filipinler, İbero-Amerika ve Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler olan Churros, bir tür kızarmış hamur tatlısı olarak lezzetiyle dikkat çekiyor. Peki Churros nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...
Gurme 29 Temmuz 2020 - 16:41

Basit yapılışı ve geleneksel lezzetlerimize benzemesiyle Türk mutfağının damak tadına da hitap eden Churros kolaym malzemelerden oluşan bir hamur tatlısı. Tarifi ve malzemeleri ise şu şekilde…

CHURROS TARİFİ

-Un elenip mahleple karıştırılır ve tencerede su, yağ, şeker, tuz koyularak kaynamaya bırakılır

-Kaynayan karışımın altı kısılarak yavaş yavaş unlu karışım ilave edilir

-Yaklaşık iki dakika sonra hamur yumuşak bir kıvam alınca ocaktan alınır ve 30 saniye kadar mikserle çırpılır ardından soğutulur

-Hamur kıvamını altıktan sonra bir adet yumurta eklenerek çırpmaya devam edilir, ardından diğer yumurtalar da eklendikçe çırpmaya devam edilir

-Hamur 15 dakika dinlendikten sonra sıkma torbasına doldurulur

-Kızgın yağda arzu edilen uzunlukta kızartılır ve kızartma işleminin ardından kağıt havluyla fazla yağı alınır

-Toz şeker eklenerek çikolata sosuyla servis edilir

CHURROS MALZEMELERİ

-3 adet yumurta
-125 gr tereyağı yada margarin
-250 ml su
-150 -200 gr arası un
-1 yemek kaşığı toz şeker
-1 çay kaşığı silme tuz
-1 çay kaşığı mahlep
-Kızartmak için yağ

Etiketler