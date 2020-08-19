Çiçek dolması nasıl yapılır? İşte çiçek dolması tarifi…

Akşam sofranız mis gibi çiçek dolması getirerek gerek ev halkına gerekse misafirlerinize bir ziyafet yaşatmak ister misiniz? Yazın vazgeçilmezi olan ve dolma deyince akıllara farklı bir lezzet olan çiçek dolması koca bir menüye bedeldir. İşte çiçek dolması için gerekli malzemeler ve tarifi…
ÇİÇEK DOLMASI MALZEMELERİ
25-30 adet kabak çiçeği
2 çay bardağı pirinç
1 adet kuru soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1 adet domates
1 tatlı kaşığı nane
Karabiber
Tuz
1 tatlı kaşığı yenibahar
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım demet dereotu
Yarım kırmızı biber
1 çorba kaşığı dolmalık fıstık
1 çorba kaşığı kuş üzümü
2 adet kesme şeker
3+1 çay bardağı su
ÇİÇEK DOLMASI TARİFİ
Kabak çiçeklerini bol su ile yıkayın. İçindeki sarı kısımları, çiçekleri yırtmamaya özen göstererek koparın. Sonra bitkinin sapları koparın. Soğuk suya koyup bekletin.
Soğanı ince ince kıyın, fıstık, şeker ve ince ince doğradığınız kırmızı biberi zeytinyağı ile kavurun. Pirinçleri ve üzümü ilave ederek karıştırın. Biraz kavurduktan sonra nane ile domates rendesi ilave ederek tekrar karıştırmaya devam edin. Suyunu koyup pişirin. Altını kapattığınız tencereye ince doğranmış dereotu, karabiber, tuz, yenibahar ve tarçını ilave edin. Demlenmeye bırakın.
Demlendikten sonra hazırladığınız harcı kabak çiçeklerinin içine doldurarak tencereye dizin. Dizilen dolmaların üzerine bir-iki kaşık zeytinyağı ve tuz gezdirerek bir çay bardağı su ilave edin. Kısık ateşte 20 dakika pişirin.