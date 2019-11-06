Çiğ köfte tarifi… Evde çiğ köfte yapımı

Çiğ köfte denince akıllara hep uzun uzun yoğurulan, herkesin yapamayacağı ve maharet isteyen bir tarif gelmektedir. Tüm bunlar düşünüldüğünde de çiğ köfte istendiğinde eller hemen telefona giderek sipariş verilir. İşte size bu meşakkatli tarifleri unutturacak evde çiğ köfte yapımı sunuyoruz. Buyurun çiğ köfte tarifimize…

Urfa başta olmak üzere Güney Doğu'da çok yaygın olan ve hemen hemen herkes tarafından çok sevilen çiğ köfte ünü sınırları aşmıştır ve artık her yerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Orijinalinde et ile yapılan çiğ köfte uzun uğraşlar ve maharetli ellerden gelen bir lezzetti. Ancak şimdilerde dışarıda satılan çiğ köfteler etsiz yapılmakta ama yine de aklımızda çok uğraştıran ve herkesin yapamayacağı bir yemek olarak kalmıştır. İşte tüm bunları yıkarak sizin için evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz ve dışarıda satılan tüm çiğ köfteleri unutturacak lezzette bir çiğ köfte tarifi veriyoruz. Evde çiğ köfte yapımı için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarif…

Çiğ köfte malzemeleri



-½ kilo ince bulgur

-3 kaşık sıvı yağ

-3 tatlı kaşığı tuz

-1 kaşık pul biber

-1 kaşık toz biber

-2 tane soğan

-3 kaşık domates salçası

-4 kaşık biber salçası

-½ yemek kaşığı acı isot

-2 diş sarımsak

-Maydanoz

Çiğ köfte tarifi

Öncelikle evde varsa çiğ köfte tepsisinin içine bulgur ve salçayı koyarak yoğurun. Yumuşak bir kıvam aldıktan sonra yavaş yavaş su ekleyin. Bulgur ve salça iyice birbirini aldıktan sonra tuzu, pul biberi, ince ince kıydığınız maydanozu, Rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanı, sıvı yağı, isotu ve biber salçasını sırasıyla ekleyip yoğurmaya devam edin. Eğer çok kuru gelirse biraz daha su eleyebilirsiniz. Çiğ köfteleri şekillendirdikten sonra kıvırcık ve limon ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…