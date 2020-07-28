Ciğerli iç pilav nasıl yapılır? MasterChef ciğerli iç pilav yapılışı…

Mutfaklarda en sık yapılan yemeklerden olan iç pilavın yapılışını yazımızda sizler için derledik. İç pilavda ciğer de birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Ciğerli iç pilav yapmak isteyenler en kolay tarifi ve ciğerli iç pilav yapılışı için gerekli malzemelerin listesini haberimizden görebilirler. İşte en lezzetli ciğerli iç pilav tarifi…

CİĞERLİ İÇ PİLAV MALZEMELERİ

– 250 gr kuzu ciğeri

– 2 bardak pirinç

– 1 adet orta boy soğan

– 2 kaşık dolma fıstığı

– 2,5 kaşık kuş üzümü

– ½ tatlı kaşığı dolma baharı(tepeleme)

– ½ tatlı kaşığı tarçın(tepeleme)

– ½ çay kaşığı karabiber

– 1 çay bardağı zeytinyağı

– 2 kaşık zeytinyağı

– 4 bardak sıcak su

– Tuz



İÇ PİLAV TARİFİ

Öncelikle ciğerleri temizleyerek küp küp doğrayın. Pirinçleri sıcak su ile ıslatın. Bu sırada soğanları yemeklik doğrayın. Tencerenin içine zeytinyağını alın ve dolmalık fıstıkları kavurmaya başlayın. Pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edin. Ardından ciğerleri ekleyin. Ardından pirinç harç diğer tüm malzemeleri de ekleyin ve kavurmaya devam edin. En son pirinçleri de ekleyin. Üzerine sıcak suyu da ekledikten sonra yüksek ateşte birkaç dakika pirin ardından altını kesin. Suyunu çekene kadar pişirin. Daha sonra demlenmeye bırakın.

Afiyet olsun.