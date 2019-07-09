Çikolatalı hindistan cevizli pasta nasıl yapılır? İşte pratik çikolatalı hindistan cevzili pasta tarifi…

Hindistan cevizini her tatlıya yakıştıranlar bu tarifimiz sizin için. Çikolatalı Hindistan cevizli pasta tarifimiz ile misafirleriniz için yepyeni bir tatlı yapmış olacaksınız. Yapımı oldukça kolay olan tarifimiz için gerekli malzemeleri vermeden önce Hindistan cevizinin faydalarından bahsedelim...

Pastanelerden hazır pasta almayı sevmiyorsanız çikolatalı Hindistan cevizli pasta tarifimiz tam size göre. İşte misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz çikolatalı Hindistan cevizli pasta malzemeleri ve tarifi…

EVDE KOLAY PASTA TARİFİ

Çikolatalı Hindistan cevizli pasta malzemeleri;

Kek için;

– 3 tane yumurta

– ½ bardak şeker

– 4 kaşık un

– ½ paket kabartma tozu

– 2 kaşık kakao

Kreması için;

– 1 paket kremşanti

– 2 kaşık pudra şekeri

– 2 bardak Hindistan cevizi

Üzeri için;



– 1 paket çiğ krema

– 1 paket (70 gr) çikolata (Sütlü ya da bitter)

Çikolatalı Hindistan cevizli pasta yapılışı;

Öncelikle keki yapmak için, geniş bir kapta yumurta ve şekeri yaklaşık 5 dakika çırpın. Kuru malzemeleri de yavaş yavaş ekleyin. Pürüzsüz bir ha aldıktan sonra yuvarlak pişirme kabının içinde 25 dakika 170 derecede pişirin. Piştikten sonra soğumaya bırakın. Krema için, kremşantiyi üzerindeki talimatlara göre yapın. İçine pudra şekerini ve Hindistan cevizini eleyin ve karıştırın. Kremanızı soğumuş olan kekin üzerine koyup yayın. Çikolatayı benmari usulü ile eritin. Ilıyınca pastanın üzerine dökün. Bir gece boyunca buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz.Afiyet olsun.



Hindistan cevizinin faydaları

– Lif bakımından oldukça zengin bir meyvedir.

– İnsülin salgıladığı için diyabeti dengeler.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Enerji sağlar.