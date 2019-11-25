Çikolatalı muffin tarifi… Muffin nasıl yapılır?

Muffin kekler birer porsiyonluk kek olarak oldukça rağbet gören ve davetlerin, misafir sofralarının vazgeçilmezi olan lezzetlerden biridir. Bol çikolatalı muffin tarifi özellikle görünüşü dolayısı ile çay saatlerinde çokça tercih edilir. Keke severlerin kolaylıkla yapabildiği muffin için hazırladığımız bu tarif ile sizde mutfağınızda harikalar yaratabilirsiniz. İşte muffin tarifi…

Kek sevenlerin son yıllarda oldukça fazla talep ettiği tariflerden biri de muffin kekler. Tek porsiyonluk küçük kalıplarda hazırlanan muffin kekler özellikle davetlerin ve misafir ikramlıklarının ilk lezzetlerinden biri oluyor. Kekin, kahvenin ya da meyve sularının yanında rahatlıkla ikram edebileceğiniz muffin kekler, normal keklerde olduğu gibi sade, çikolatalı, meyveli olarak dilediğiniz gibi hazırlanabilir. Bugün sizin için çikolatalı muffin tarifi vereceğiz. Sevdiklerinize pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz muffin için gerekli malzemeler ve ayrıntılı yapılışı haberimizin içinde. İşte detaylar…

Çikolatalı muffin malzemeleri

-2 yumurta

-5 kaşık toz şeker

-½ bardak sıvı yağ

1 bardaktan biraz az süt

-1,5 bardak un

-4 kaşık kakao

-4 kaşık damla çikolata

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilya

-Pudra şekeri

-Nar

Çikolatalı muffin yapılışı

Geniş bir kabın içinde yumurta ve toz şekeri 2-3 dakika mikserle çırpın. Ardından sızı yapı ve sütü ekleyin. Biraz karıştırıp elenmiş un, kabartma tozu, vanilya ve kakao ekleyip spatula yardımı ile tüm malzemelerin karışmasını sağlayın. En son çikolata parçacıklarını da ekleyin ve tekrar karıştırın.

Tüm kek karışımını önceden hazırladınız muffin kalıplarına bir parmak boşluk kalacak şekilde dökün. Üzerine tekrar biraz çikolata parçaları serpin. Daha sonra fırın tepsisine yerleştirdiğiniz kalıpları 180 derecede 20 dakika pişirin. Çıkarttıktan sonra oda sıcaklığına gelince üzerine pudra şekeri ve nar serpin. Soğuyunca servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.