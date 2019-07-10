Çılbır nasıl yapılır? İşte pratik çılbır tarifi…

Çılbır kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Yumurtanın besleyici ve tok tutan yanını çılbırla daha da lezzetli hale getiriyoruz. Büyük küçük herkesin çok beğeneceği bir tarif olan çılbır yanında kızarmış ekmekle bir harika olur. İşte çılbır için gerekli malzemeler ve tarifi...