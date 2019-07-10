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Çılbır nasıl yapılır? İşte pratik çılbır tarifi…
Çılbır nasıl yapılır? İşte pratik çılbır tarifi…
Çılbır kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Yumurtanın besleyici ve tok tutan yanını çılbırla daha da lezzetli hale getiriyoruz. Büyük küçük herkesin çok beğeneceği bir tarif olan çılbır yanında kızarmış ekmekle bir harika olur. İşte çılbır için gerekli malzemeler ve tarifi...
Sozcu.com.tr
Gurme 10 Temmuz 2019 - 15:15

Kahvaltı lezzetlerinde bugün çılbır tarifi ile karşınızdayız. Besleyici, tok tutan ve pratik olan çılbır tarifi herkesçe çok beğenilecek. İşte kahvaltının vazgeçilmezi çılbır malzemeleri ve tarifi…

5 bardak su
2 yumurta
1 kaşık sirke
Servis için;
Kızarmış ekmek
Tereyağı
Maydanoz

ÇILBIR TARİFİ

Derin bir tencerenin içinde suyu kaynatın. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve sirkeyi ekleyin. Ardından tek bir yana doğru karıştırın ve suyun dönmesini sağlayın. Yumurtaları iki ayrı kaba kırın. Teker teker yavaşça suyun içine dökün. Yaklaşık 4-5 dakika suyun içinde kalan yumurtaların beyaz kısımları iyice pişmeli. Pişme esnasında dağılmamaları için arada kevgirle düzeltin.

Pişen yumurtaları yavaşça alın ve servis tabağına alın.

Kızarmış ekmeklerinizin üzerine tereyağı sürüp çılbırları da üzerine koyduktan sonra maydanozla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Son güncelleme: 15:16 - 10.07.2019
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