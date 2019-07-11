Çilek kompostosu nasıl yapılır? Çilek kompostosu tarifi…
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte serinletici içecek tarifleri de daha sık aranır oldu. Çilek kompostosu tarifi hazır taze çileklerde çıkmışken çok lezzetli olacaktır. İşte çilekli komposto tarifi…
ÇİLEK KOMPOSTOSU İÇİN GEREKEN MALZEMELER
1kg taze çilek
1 kabuk tarçın
½ kaşık karanfil
Taze nane
ÇİLEK KOMPOSTOSU TARİFİ
Öncelikle çileklerinizi yıkayıp ayıklayın. Çilekler tencereye koyup üzerine 1 lt sıcak su ekleyin ve kaynatın. İçine karanfili ve tarçını ekleyin biraz karıştırıp naneyi de ekledikten sonra soğuması için tezgâha alın. Daha sonra buzdolabına koyun.
Afiyet olsun.