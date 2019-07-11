Çilek kompostosu nasıl yapılır? Çilek kompostosu tarifi…

Çilekli komposto tarifi ile sıcak bahar havasına karşı nefis bir önlem almış olabilirsiniz. Taze çilekler tezgâhlardaki yerini almışken yapılabilecek en güzel tarif çilekli komposto. İşte sevdikleriniz için hazırladığınız muhteşem sofrada ikram edebileceğiniz çilek kompostosu için gerekli malzemeler...

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte serinletici içecek tarifleri de daha sık aranır oldu. Çilek kompostosu tarifi hazır taze çileklerde çıkmışken çok lezzetli olacaktır. İşte çilekli komposto tarifi…

ÇİLEK KOMPOSTOSU İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1kg taze çilek

1 kabuk tarçın

½ kaşık karanfil

Taze nane

ÇİLEK KOMPOSTOSU TARİFİ

Öncelikle çileklerinizi yıkayıp ayıklayın. Çilekler tencereye koyup üzerine 1 lt sıcak su ekleyin ve kaynatın. İçine karanfili ve tarçını ekleyin biraz karıştırıp naneyi de ekledikten sonra soğuması için tezgâha alın. Daha sonra buzdolabına koyun.

Afiyet olsun.