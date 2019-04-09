Çilek reçeli tarifi: Yaz kahvaltılarının olmazsa olmazı! Çilek reçeli nasıl yapılır?

Çilek mevsimi açılmışken taze çilekler ile enfes bir reçel yapmak ister misiniz? Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi çilek reçeli için pratik bir tarifimiz var. İşte çilek reçeli malzemeleri ve yapılışı…

Tatlı severlerin özellikle kahvaltılarda olmazsa olmazlarından biri çilek reçelidir. Kaymakla, tereyağıyla ya da sade… Her ne şekilde yerseniz yiyin çilek reçeli bir efsanedir. İşte bu yüzden çileklerin yeni çıktığı bu mevsimde özellikle aranan tariflerden biri çilek reçeli oluyor. Bu aramalardan yola çıkarak size pratik bir çilek reçeli tarifi hazırladık. İşte çilek reçeli malzemeleri ve yapımı…

ÇİLEK REÇELİ MALZEMELERİ;

1 kg çilek

4 bardak toz şeker

2 kaşık limon suyu

Çilek reçeli yapılışı;

Öncelikle çileklerinizi iyice yıkadıktan sonra sap kısımlarını koparın. Çilekleri derin bir tencereye alın ve üzerlerine şekerleri dökün. Tencerenin kapağını kapatın ve yaklaşık 1 gece bu şekilde bekleyin. Ertesi gün çilekler iyice suyunu salacak. Bundan sonra tencereyi ocağa koyun. Orta ateşte pişirmeye başlayın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın ve yavaşça karıştırın. 30 dakika sonunda tencerenin üzerindeki köpükleri alıp atın. Limon suyunu da döktükten sonra yaklaşık 3 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Kavanozlara doldurduğunuz reçelleri soğuduktan sonra kapaklarını kapatın. Buzdolabında saklayın.

Afiyet olsun.