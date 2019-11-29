Çilekli tart tarifi… Çilekli küçük tart nasıl yapılır?

Çilek, tadı, kokusu, görüntüsü, reçelleri, tatlıları ile asla vazgeçilmeyecek şahane bir meyve. Bu nedenle siz e bugün çilekli tart küçük olarak nasıl yapılır bunun tarifini vereceğiz. Çilekli tart hem misafirlerinizin hem çocuklarınızın bayılarak yiyeceği bir tatlı. İşte çilekli tart için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

İster keke, pastaya, kahvaltılık reçele, kurabiyeye koyun ister sade olarak yiyin çilek hemen hemen herkesin en sevdiği meyvelerden biridir. Çilek ile hazırlayabileceğiniz onlarca lezzet var ve biz bugün sizin için çilekli tart hazırlıyoruz. Çilekli tart tarifini büyük olarak da yapabilirsiniz. Ancak küçük porsiyonlar hem daha güzel görünüyor hem de daha çok seviliyor. Peki, çilekli tart nasıl yapılır? İşte malzemeler ve ayrıntılı tarif…

Çilekli tart malzemeleri

-125 gram tereyağı

-125 gram pudra şekeri

-1 tane yumurta

-1 tane yumurta sarısı

-Alabildiğine kadar un

Kreması için;

-3 bardak süt

-1 tane yumurta

-½ bardak un

-½ bardaktan biraz fazla şeker

-1 paket vanilya

-1 tatlı kaşığı tereyağı

Çilekli tart yapımı

Öncelikle derin bir kabın içinde tereyağını ve şekeri çırpın. Üzerine yumurtayı ekleyin. Daha sonra unu yavaş yavaş ekleyin. Ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurun. Hamur hazırladıktan sonra 15 dakika buzdolabında dinlendirin.

Hamur dinlenirken bu arada kremasını hazırlayabilirsiniz. Tereyağı ve vanilya dışındaki malzemeleri bir tencereye koyun. Orta ateşte pişirin. Ocaktan aldıktan sonra vanilya ve tereyağını ekleyin ve karıştırın. Karıştırarak soğutun.

Tart hamurunu kalın bir şekilde açın. Bardak yardımı ile daireler haline şekilli ayırın. Yuvarlak hamurları muffin kalıplarına koyun. Üzeri kızarana kadar pişirin. Çıkarınca soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra içine kremayı paylaştırın. Üzerine çilekleri dizin ve servis edin.

Afiyet olsun.