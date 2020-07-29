MasterChef yarışmasında adı geçen bu yemeğin tarifi merak konusu oldu. Çin usulü susamlı ballı çıtır tavuk ile yasemin pilavı tarifini yazımızda sizler için hazırladık. Çin klasiği olan bu yiyeceklerin yapılışında hangi malzemelerin kullanıldığını ve tarifini haberimizden görebilirsiniz.

Çin usulü susamlı ballı çıtır tavuk ve yine çin usulü pişirilen yasemin pilavı tarifi merak edilemeye başlandı. Özellikle MasterChef yarışmasında yarışmacılardan istenen bu yemeğin nasıl yapıldığı ve gerekli malzemeleri araştırılıyor. İşte çin usulü ballı susamlı çıtır tavuk ve yasemin pilavı tarifi…

BALLI SUSAMLI ÇITIR TAVUK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

600 gr kuşbaşı tavuk

3 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı susam

1 diş sarımsak rendesi

Tuz, Karabiber (Soya sosunuz “az tuzlu” değilse, sadece bir tutam tuz dökün!)

1-2 kaşık zeytinyağ



BALLI SUSAMLI ÇITIR TAVUK NASIL YAPILIR?

Ballı susamlı tavuk yapımı için; bir kaseye soya sosu, bal, susam, sarımsak, tuz ve karabiberi koyup karıştırın.

Tavukları da ekleyip her parçasını eşit olarak sosa bulayın.

Streç filme sardığınız kaseyi yarım saat buzdolabında bekletin.

Tavayı hafifçe ısıtın ve zeytinyağ gezdirin. Soslu tavukları tavaya alın.

Tavuk suyunu çekince ve rengi dönünce yemeğimiz servise hazır.

YASEMİN PİLAVI MALZEMELERİ VE YAPILIŞI

1 su bardağı yasemin pirinçi

1 yemek kaşığı yemeklik zeytinyağı veya tereyağı

Tuz

2 su bardağı kaynar su

1 su bardağı pirinçi ılık suda 10 dakika kadar bekletip iyice yıkıyoruz. Yağı ve pirinçi tenceremize alıp orta ateşte kavuruyoruz. Pirinç kavrula kavrula sakızlaşacak. Daha sonra tuz ve 2 su bardağı kaynar suyu ekleyip ocağı yüksek ateşe alıp 1 dakika kadar fokurdatıyoruz. Sonrasında tencereyi en küçük göze alıp altını kısıp tencerenin kapağını kapatıyoruz. 14 dakika sonra pirinç pişmiş oluyor. 10-15 dakika dinlendiriyoruz ve servise hazır.

Afiyet olsun.