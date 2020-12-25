Cırık tatlısı tescillendi

Devrekani’de ikamet eden yöre halkının bir diğer coğrafi işaretli ürünü olan hindi bandumasından sonra misafirlerine ikram ettikleri cırık tatlısı da geçen ay itibarıyla coğrafi işaretli ürünler arasına girdi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “8 ay önce coğrafi işaretli ürün olarak tesciline başladığımız cırık tatlımız, geçen ay itibarıyla Türk Patent Enstitüsü tarafından kabul edilerek tescillendi. İlçemizde özellikle kış aylarında yoğun bir şekilde tüketilen cırık tatlımız, mayalandırılmış hamurla hazırlanıyor. Kızdırılmış yağın içerisine atılarak kızarması sağlanıyor. Belli bir zaman sonrasında tekrar tatlandırılmak üzere pancar şekerinin eritilmiş halinin içerisine atılarak tatlandırılıyor” dedi.

Küçüklüğünden beri annesinin cırık tatlısından yapıp kendilerine yedirdiğini anlatan Satiye Karagöz “Küçüklüğümden beri annem bu cırık tatlısından yapar. Önce evimize gelen misafirlere hindi banduması yapardık, daha sonra tatlı olarak cırık tatlısını ikram ederdik. Ben de, bu tatlının yapılışını babaannemden öğrendim. Evde ara sıra bu tatlıdan yapıyorum, ayrıca çocuklarıma da öğretiyorum. Çok güzel bir lezzeti var. Buradan kargo ile akrabalarımıza zaman zaman cırık tatlısından gönderiyoruz” diye konuştu. (İHA)