Çökertme kebabı nasıl yapılır? İşte çökertme kebabı tarifi…

Patates, et, yoğurt… Tüm bunlardan asla vazgeçmeyen biri iseniz Çökertme kebabı tam size göre bir tarif. Fotoğrafınız görmeniz bile ağzınızın sulanmasına neden olabilecek kadar güzel olan Çökertme kebabı, korkulduğu kadar zahmetli bir tarif de değil. İşte Çökertme kebabı malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Bazı bölgelerde adı Bodrum kebabı olarak da anılan ve çıtır çıtır patatesler ile yumuşacık etleri bir araya getiren Çökertme kebabı nasıl yapılır? Detaylı ve güzel bir anlatımla siz de evinizde misler gibi çökertme kebabı yapabilirsiniz. Bunun için hazırlamış olduğumuz habere mutlaka göz atın. Böylelikle akşam yemeğinde sevdiklerinize her zamankinden daha farklı bir menü hazırlayabilirsiniz. İşte Çökertme kebabı malzemeleri ve tarifi…

Çökertme kebabı malzemeleri

Et için;

300 gr dana bonfile

2 kaşık sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Et marinasyonu için;

2 tane soğan (1'i rendelenecek)

½ çay bardağı zeytinyağı

Tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

½ bardak süt

1 bardak soda

1 kaşık tereyağı

Domates sosu için;

2 kaşık tereyağı

½ kaşık pul biber

1 domates (rendelenmiş)

Patates için;

2 tane patates

1,5 bardak ayçiçek yağı

Servis için;

4 kaşık yoğurt

2 diş sarımsak

Çökertme kebabı nasıl yapılır?

Öncelikle bonfile etleri uzun ince şekilde doğrayın. Marine etmek için gerekli tüm malzemeleri geniş bir kapta birleştirin ve etleri içine atın. Ardın üzerini streçle kapatın. Yaklaşık 1 saat bu şekilde beklemesi gerekmektedir. Bu esna da patatesleri soyup çok ince bir şekilde kızartmalı doğrayın. Ardından soğuk suyun içinde 15 dakika kadar bekletin. Daha sonra kızartın. Kızaran patatesleri kâğıt havluya alın. Daha sonra etlerin kızarmasına geçebilirsiniz. Yanmaz bir tavanın içine az miktarda sıvı yağ koyun. Etleri yüksek ateşte pişirin. Hafif renk aldığında baharatını atın ve ocaktan alın. Domates sosu için ise, bir tavada tereyağını eritin ve üzerine domatesi ve pul biberi atın. 10 dakika kadar pişirip ocaktan alın. Servis tabaklarına sırası ile önce patates ardından sarımsaklı yoğurt, domates sos ve en son etleri koyun. Dilerseniz kızartılmış biber ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.