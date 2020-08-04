Çökertme kebabı nasıl yapılır? MasterChef çökertme kebabı tarifi ve gerekli malzemeler…

Çıtır patetes ile yumuşacık etin birleştiği muhteşem lezzet çökertme kebabı tarifi yazımızda. Özellikle MasterChef yarışmasında da çıkan çökertme kebabı yapılışı merak konusu oldu. Muğla bölgesi mutfaklarında sıkça görülen çökertme kebabı yapılışı için gerekli malzemeleri ve tarifini sizler için derledik. İşte en lezzetli çökertme kebabı tarifi...

Mutfaklarda değişik tatlar arayan ve daha önce çökertme kebabı yapmamış olanlar için tarif haberimizde. Bodrum kebabı olarak da adı geçen çökertme kebabı MasterChef yarışmasında şef adaylarından istenen yemek oldu. Çökertme kebabı tarifi ve gerekli malzemeler listesi internette de sıkça araştırılmaya başlandı. İşte en kolay ve lezzetli çökertme kebabı yapılışı…

ÇÖKERTME KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Et için;

300 gr dana bonfile

2 kaşık sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Et marinasyonu için;

2 tane soğan (1’i rendelenecek)

½ çay bardağı zeytinyağı

Tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

½ bardak süt

1 bardak soda

1 kaşık tereyağı

Domates sosu için;

2 kaşık tereyağı

½ kaşık pul biber

1 domates (rendelenmiş)

Patates için;

2 tane patates

1,5 bardak ayçiçek yağı

Servis için;

4 kaşık yoğurt

2 diş sarımsak

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

Öncelikle bonfile etleri uzun ince şekilde doğrayın. Marine etmek için gerekli tüm malzemeleri geniş bir kapta birleştirin ve etleri içine atın. Ardın üzerini streçle kapatın. Yaklaşık 1 saat bu şekilde beklemesi gerekmektedir. Bu esna da patatesleri soyup çok ince bir şekilde kızartmalı doğrayın. Ardından soğuk suyun içinde 15 dakika kadar bekletin. Daha sonra kızartın. Kızaran patatesleri kâğıt havluya alın. Daha sonra etlerin kızarmasına geçebilirsiniz. Yanmaz bir tavanın içine az miktarda sıvı yağ koyun. Etleri yüksek ateşte pişirin. Hafif renk aldığında baharatını atın ve ocaktan alın. Domates sosu için ise, bir tavada tereyağını eritin ve üzerine domatesi ve pul biberi atın. 10 dakika kadar pişirip ocaktan alın. Servis tabaklarına sırası ile önce patates ardından sarımsaklı yoğurt, domates sos ve en son etleri koyun. Dilerseniz kızartılmış biber ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.