Çörek otu kaç kalori? Çörek otunun besin değerleri ve kalorisi…

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de çörek otudur. İşte “ölüm dışındaki her hastalığa deva” denilen çörek otunun besin değerleri ve kalorisi…
ÇÖREK OTU KAÇ KALORİDİR: 100 gram çörek otu yaklaşık 344 kaloridir.
ÇÖREK OTUNUN BESİN DEĞERLERİ
100 gram çörek otunda aşağıdakiler bulunur:
Kalori: 344 kcal
Toplam Yağ: 15 g
Doymuş Yağ: 0,5 g
Çoklu Doymamış Yağ: 1,7 g
Tekli Doymamış Yağ: 10 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 88 mg
Potasyum: 1.694 mg
Karbonhidrat: 52 g
Lif: 40 g
Protein: 16 g
A Vitamini: 135 IU
C Vitamini: 21 mg
Kalsiyum: 1.196 mg
Demir: 18,5 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0,5 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 385 mg