Çörek otu kaç kalori? Çörek otunun besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki hamur işlerinde sıklıkla kullanılan çörek otu kaç kaloridir? Çörek otunun besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de çörek otudur. İşte “ölüm dışındaki her hastalığa deva” denilen çörek otunun besin değerleri ve kalorisi…

ÇÖREK OTU KAÇ KALORİDİR: 100 gram çörek otu yaklaşık 344 kaloridir.

ÇÖREK OTUNUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram çörek otunda aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 344 kcal

Toplam Yağ: 15 g

Doymuş Yağ: 0,5 g

Çoklu Doymamış Yağ: 1,7 g

Tekli Doymamış Yağ: 10 g

Kolesterol: 0 mg

Sodyum: 88 mg

Potasyum: 1.694 mg

Karbonhidrat: 52 g

Lif: 40 g

Protein: 16 g

A Vitamini: 135 IU

C Vitamini: 21 mg

Kalsiyum: 1.196 mg

Demir: 18,5 mg

D Vitamini: 0 IU

B6 Vitamini: 0,5 mg

Kobalamin: 0 µg

Magnezyum: 385 mg