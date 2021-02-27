Daha önce çöpe atılıyordu! Şimdi kilosu 100 TL’den satılıyor

Erdemli ilçesinde kayısı ağaçlarında seyreltme yapmak için çiftçiler tarafından toplandıktan sonra yerlere atılan kayısı çağlası, ekşi ve lezzetli tadı keşfedilince katma değeri yüksek meyveye dönüştü. Özellikle aşeren hamile kadınlar tarafından talep gören, havaların ısınması nedeniyle 20 gün önce hasadına başlanan kayısı çağlası, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere gönderiliyor.

İlçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi’nde 3 dönüm örtü altında kayısı üreticiliği yapan İlyas Kil, “Bu yıl havaların sıcak gitmesinden dolayı çağlalarımız 20 gün erken olgunlaştı. Daha önceleri çağlalarımızı satamıyorduk ve yere döküyorduk. Son 5 yıldır erik ve badem çağlası gibi kayısı çağlası da insanlar tarafından tüketilmeye başlandı. Çağlalarımızın ilk hasadını yapmanın sevincini yaşıyoruz. İlk hasadımızdan elde ettiğimiz ürünlerimizi kilosu 100 TL’den sattık” dedi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de, “Limon ve domates üreticiliği ile birlikte turfanda meyve yetiştiriciliğinde Erdemli artık Türkiye’de önde gelen ilçeler arasında yerini aldı. Sezonun ilk erik hasadını yapmamız ile birlikte normalde 20 gün sonra yapılması planlanan kayısı çağla hasadı bugün yapılıyor. Daha önceleri üreticilerimizin ağaçlarda seyreltme yapmak için yere döktükleri kayısı çağlaları artık vatandaşlarımız tarafından büyük rağbet görüyor. Son 5 yıldır artık kayısı çağlası da toplanarak satılıyor” diye konuştu.

Üreticiler, topladıkları kayısı çağlalarını birer kilogramlık kâselere koyarak, tüketilmek üzere büyükşehirlere gönderiyor. (DHA)