Dalgona kahvesi nasıl yapılır? İşte Dalgona kahvesi malzemeleri ve yapılışı…

Evlerde daha fazla vakit geçirdiğimiz bu günlerde yeni lezzetler denemek için fırsat yaratılabilir. Son dönemde tüm dünyanın gözde içeceklerinden biri Dalgona kahvesi oldu. Sadece 3 malzemeden oluşan Dalgona kahvesini yapmak oldukça kolay. İşte Dalgona kahvesi malzemeleri ve tarifi...