Dalgona kahvesi nasıl yapılır? İşte Dalgona kahvesi malzemeleri ve yapılışı…

Sosyal medyada yayılan Dalgona kahvesi merak konusu oldu. Farklı görünüşü ile cezbeden Dalgona kahvesinin tadını merak ediyorsanız, siz de evinizde yapabilirsiniz. Peki Dalgona kahvesi nasıl yapılır? İşte Dalgona kahvesi tarifi…
DALGONA KAHVESİ MALZEMELERİ
4 yemek kaşığı granül kahve
4 yemek kaşığı toz şeker
4 yemek kaşığı sıcak su
2 su bardağı soğuk süt
DALGONA KAHVESİ TARİFİ
Kahve ve şekeri bir kaseye alıp üzerine suyu ekleyin.
Tel bir çırpıcıyla 15 dakika kadar ara vermeden çırpın. (Dilerseniz mikser kullanabilirsiniz.)
Bu sürenin sonunda kahveniz açık renkli ve krema gibi koyu kıvamlı bir hal alacak.
Kahvenizi servis edeceğiniz bardaklara birkaç küp buz koyun.
Sütü bardaklara bölüştürün.
Üzerine kahve kremasını da ekleyip buz erimeden servis edin. Afiyet olsun…