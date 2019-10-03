Dana Arnavut ciğeri tarifi: Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

Sıcak ya da soğuk olarak servis edilebilen Arnavut ciğeri hem yemek hem de meze olarak sofralarımıza konuk olabilir. Birçok kişinin severek yediği Arnavut ciğerini siz de kolaylıkla evinizde yapabilirsiniz. İşte Arnavut ciğeri malzemeleri ve tarifi…

Sakatatların en lezzetli hallerinden biri olan Arnavut ciğeri çoğu zaman meze olarak kullanılsa da, sıcak servis edildiğinde çok lezzetli bir yemeğe dönüşebilir. Dana ciğerinin küçük küçük doğranarak kızartılmasının ardından maydanoz, patates kızarması ve soğanla servis edebileceğiniz Arnavut ciğerini bir kez yedikten sonra bir daha asla vazgeçemeyeceksiniz. İşte Arnavut ciğeri malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

ARNAVUT CİĞERİ YAPIMI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-½ kg dana ciğeri

-½ bardak un

-Tuz

-1 çay bardağı karbonat

-1 bardak sıvı yağ

Servis için;

-Patates kızartması

-Sumaklı soğan

-Maydanoz

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ

Öncelikle ciğerin üzerinde bulunan ince zarı temizleyin. Küp küp doğrayın. Bir süzgece koyun ve süzülmesini bekleyin.

Kanı süzüldükten sonra üzerine tuz ve karbonat dökün. Ardından una bulayın. Daha sonra fazla unu alıp ciğerleri kızgın yağda kızartın. Kızarttığınız ciğerleri patates kızartması, sumaklı soğan ve maydanozla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.