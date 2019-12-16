Değişik reçel tarifleri… Kahvaltılık reçel çeşitleri

Kahvaltı denince akıllara ilk gelen lezzetlerden biri de elbette ki reçellerdir. Peki, bu lezzet için çilek reçelinden öteye giderek değişik reçel tarifleri denemek isteyenler nelerle karşılaşabilir. Değişik reçel tarifleri arasında neler vardır? İşte size kahvaltı sofralarınız da şölen yaşatacak lezzetteki değişik reçel tarifleri…

Reçel ister hafta içi ister hafta sonu kahvaltıları olsun sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak gelenekselleşen çilek reçeli ya da incir reçeli gibi tatlardan daha farklı değişik reçel tarifleri denemek isteyenler ne yapacak. İştahınızı daha arttıracak değişik reçel tarifleri için buyurun haberimizin detaylarına…

Süt reçeli

Her evde mutlaka olması gereken bir yiyenin bir daha asla vazgeçemeyeceği süt reçeli için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Süt reçeli malzemeleri

-1 litre inek sütü

-1 bardak toz şeker

-1 tane vanilya çubuğu

-1 silme çay kaşığı karbonat

Süt reçeli yapılışı

Derin bir tencerenin içinde şekeri, vanilya çubuğunu ve sütü karıştırın. Kısık ateşte şekerler tamamen eriyene kadar karıştırarak pişirin.

Süt kaynamaya başlayınca karbonatı ekleyin ve ocağın altını daha da kısın. Karıştırarak pişirmeye devam edin. Yaklaşık 1 saat bu şekilde pişecek. Ardından vanilya çubuğunu tencereden alın. Daha sonra karıştırarak bir 3 saat daha pişirmeye devam edin. Tencerenin üzerine çıkan köpüğü temizledikten sonra kıvamı ve rengi koyulaşan reçeli ocaktan alın. Arından kuru ve temiz bir kavanoza boşaltın. Soğuduktan sonra kapağını kapatın buzdolabına alın.

Afiyet olsun.

Nane reçeli



Kendine has tadı ve alışılmışın çok dışındaki lezzeti ile gönüllere taht kuracak nane reçeli tarifi…

Nane reçeli malzemeleri

-3 demet taze nane

-1 bardak toz şeker

-2,5 bardak su

-1 kaşık limon suyu

Nane reçeli yapılışı

Nanenin yapraklarını tek tek ayıklayıp temizleyin. Ardından süzün ve bir kabın içine alın. Üzerine toz şekeri koyun ve iyice ovun. Üzerini kapatın ve bir gece buzdolabında bekletin. Daha sonra tencerenin içine su koyarak orta ateşte kaynatmaya başlayın. Yapraklar yumuşamaya başlayınca içine limon suyunu ekleyin. Kıvamı yoğunlaşınca ocaktan alın. Temiz bir kavanoza boşaltın. Soğuduktan sonra buzdolabına koyun.

Afiyet olsun.

Çilek reçeli



Hazır reçellerden konuya girmişken önce en sevilen ve hemen her evde olan çilek reçeli ile başlayalım… Tarif için tıklayınız!

Portakal reçeli



Kısa zaman önce kış kahvaltılarının olmazsa olmazı haline gelen portakal reçeli… Tarif için tıklayınız!