Deniz tarağı nedir, nasıl yapılır? MasterChef deniz tarağı tarifi…

Farklı yöntemlerle yapılabilen deniz tarağı, değişik tat arayanların ilgisini çekiyor. Kabuklu bir deniz ürünü olan deniz tarağının nasıl yapıldığını ve gerekli malzemeleri yazımızda paylaşıyoruz. İşte en lezzetli deniz tarağı tarifi...

MasterChef yarışmasında da karşımıza çıkan deniz tarağı merak konusu oldu. Kabuklu deniz ürünü olan ve ülkemizde genellikle ithal olarak gelen deniz tarağının yapılışını sizler için derledik. İşte mutfaklarda farklı tatlar arayanlar için en kolay ve lezzetli deniz tarağı tarifi…

DENİZ TARAĞI NEDİR?

Derin sularda uzun yıllar boyunca yaşayan deniz tarağı hayvanı, yüksek besleyicilik özelliğinin yanı sıra farklı nedenlerle de oldukça ilginç bir deniz kabuklusudur. Dalgıçların denizin dibinden elle toplayarak filelere aldığı deniz tarakları, denizin sığ yerlerinde yoğunlukla bulunur.

DENİZ TARAĞI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet deniz tarağı



Marinasyonu için:

50 cl. zeytinyağı

2 gram taze kekik

2 gram maldon tuzu

2 gram tane beyaz biber



Servisi için:

1 yemek kaşığı nane püresi

1,5 yemek kaşığı yenilebilir toprak



Tarator sos için:

4 dilim bayat ekmek içi

300 ml. süt

150 ml. krema

100 gram mayonez

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane beyaz biber

5 diş sarımsak püresi

DENİZ TARAĞI NASIL YAPILIR?

Zeytinyağı, taze kekik, maldon tuzu ve tane beyaz biberle marine ettiğiniz deniz taraklarını kızgın tavada alt üst ederek mühürleyin.

Tarator sosu hazırlamak için; bayat ekmek içini ufalayın. Süt, krema, mayonez, tuz, taze çekilmiş tane beyaz biber ve sarımsak püresi ilavesiyle karıştırın.

Yenilebilir toprağı, üç göz şeklini alacak şekilde servis tabağına 1/2’şer yemek kaşığı kadar yerleştirin. Üzerlerine hazırladığınız tarator sostan ekleyin.

Bu yuvaların üzerine mühürlenmiş deniz taraklarını koyup nane sos eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.

Deniz Tarağı Tarifinin Servis Önerisi

Deniz taraklarını arzuya göre poşe bıldırcın yumurtası ve haşlanmış deniz börülcesi eşliğinde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…