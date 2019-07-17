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Dereotlu poğaça nasıl yapılır? İşte dereotlu poğaça tarifi…
Dereotlu poğaça nasıl yapılır? İşte dereotlu poğaça tarifi…
Çay saatlerinin kurtarıcısı dereotlu poğaça tarifi en sevdiğiniz lezzetlerden biri olacak. İçinde bulunan dereotu nedeniyle bambaşka bir lezzet sunan bu poğaça tarifi aynı zamanda çok da pratik. İşte dereotlu poğaça malzemeleri ve yapılışı...
Sozcu.com.tr
Gurme 17 Temmuz 2019 - 15:03

Çay ve poğaça muhteşem bir ikilidir. Peki, daha önce dereotlu poğaça denediniz mi? Hazırladığımız dereotlu poğaça tarifi çay saatlerinize eşlik edecek. Hem kolay bir tarif hem de içinde bulunan dereotuyla besleyici bir lezzet olan poğaçanız misafirleriniz tarafından da çok sevilecek. İşte dereotlu poğaça malzemeleri ve yapılışı…

DEREOTLU POĞAÇA MALZEMELERİ;

½ bardak sıvıyağ
½ bardak yoğurt
Kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Yarım demet kadar dereotu
3 bardak un
Üzeri için;
Yumurta (sarısı)
Çörekotu

DEREOTLU POĞAÇA YAPIMI;

Geniş bir kabın içine malzemeleri koyup yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Unu yavaş yavaş koymanızı tavsiye ederiz. Dereotunu tercihinize göre büyük ya da daha ufak kıyabilirsiniz.

Daha sonra bir tutam hamura elinizde şekil vererek yağladığınız tepsiye yerleştirin. En son yumurta sarısı ve çörekotunu da üstüne koyduktan sonra fırına verebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında Yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Üzeri kızarınca alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Son güncelleme: 15:04 - 17.07.2019