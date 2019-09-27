Dereotu kaç kalori? Dereotunun besin değerleri ve kalorisi…

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de dereotudur. Dereotu (Anethum graveolens), kereviz (Apiaceae) ailesinin bir parçası olan kolay bulunabilen ve yaygın olarak kullanılan yıllık bir bitkidir. İşte dereotunun besin değerleri ve kalorisi…
DEREOTU KAÇ KALORİDİR: 100 gram dereotu yaklaşık 305 kaloridir.
DEREOTUNUN BESİN DEĞERLERİ
100 gram dereotunda aşağıdakiler bulunur:
Su: 7.7 g
Enerji: 305 kcal
Protein: 15.98 g
Toplam lipit (yağ): 14.54 g
Karbonhidrat: 55.17 g
Lif: 21.1 g
Kalsiyum: 1516 mg
Demir: 16.33 mg
Magnezyum: 256 mg
Fosfor: 277 mg
Potasyum: 1186 mg
Sodyum: 20 mg
Çinko: 5.2 mg
C vitamini: 21 mg
Tiamin: 0.42 mg
Riboflavin: 0.28 mg
Niasin: 2.81 mg
B-6 Vitamini: 0.25 mg
Folat, DFE: 10 µg
B-12 Vitamini : 0 µg
A Vitamini, RAE: 3 µg
A Vitamini, İÜ: 53 İÜ
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini [IU] 0
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.73 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 9.41 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 1.01 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg