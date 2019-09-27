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Dereotu kaç kalori? Dereotunun besin değerleri ve kalorisi…
Dereotu kaç kalori? Dereotunun besin değerleri ve kalorisi…
Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki masamızdan eksik etmediğimiz dereotu kaç kaloridir? Dereotunun besin değerleri ve kalorisi...
Gurme 27 Eylül 2019 - 08:33

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de dereotudur. Dereotu (Anethum graveolens), kereviz (Apiaceae) ailesinin bir parçası olan kolay bulunabilen ve yaygın olarak kullanılan yıllık bir bitkidir. İşte dereotunun besin değerleri ve kalorisi…

DEREOTU KAÇ KALORİDİR: 100 gram dereotu yaklaşık 305 kaloridir.

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DEREOTUNUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram dereotunda aşağıdakiler bulunur:

Su: 7.7 g
Enerji: 305 kcal
Protein: 15.98 g
Toplam lipit (yağ): 14.54 g
Karbonhidrat: 55.17 g
Lif: 21.1 g
Kalsiyum: 1516 mg
Demir: 16.33 mg
Magnezyum: 256 mg
Fosfor: 277 mg
Potasyum: 1186 mg
Sodyum: 20 mg
Çinko: 5.2 mg
C vitamini: 21 mg
Tiamin: 0.42 mg
Riboflavin: 0.28 mg
Niasin: 2.81 mg
B-6 Vitamini: 0.25 mg
Folat, DFE: 10 µg
B-12 Vitamini : 0 µg
A Vitamini, RAE: 3 µg
A Vitamini, İÜ: 53 İÜ
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini [IU] 0
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.73 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 9.41 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 1.01 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg

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Son güncelleme: 09:18 - 27.09.2019
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