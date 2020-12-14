Deve sütünden peynir, kefir, çökelek, yoğurt üretti

Aytekin Kaya deveciliğin başkenti olarak kabul edilen İncirliova’nın Belediye Başkanı. Diğer yandan deve çiftliğinde, Türkiye’de ilk kez deve sütünden yoğurt, ayran, peynir, peynir altı suyu, çökelek üreten ilk isim. Sonraki hedefi, anne sütüne eş değer olan deve sütünden çocuk maması üretmek. Deve sayısı çoğaltarak deve ürünlerini Türkiye’ye, diğer ülkelere göndermek...

Deve güreşleri için, deve üretme amacıyla Kaya Kardeşler Deve Çiftliğini kuran Aytekin Kaya, bilim insanlarının önerisiyle deve sütü ürünlerine yöneldi. Türkiye'de 35 yıl aradan sonra bilinen ilk deve doğumunu kendi çiftliğinde gerçekleştirdi. Kaya, bundan sonra hedefinin deve ithal ederek çiftliğini genişletmek, deve sütü ürünleriyle Türkiye ve Avrupa'da tanınmak olduğun söyledi.

HEDEF GÜREŞ DEVESİ ÜRETMEKTİ, ORTAYA PEYNİR ÇIKTI

Deve kültürü ve sevgisini atalarından aldığını söyleyen Kaya, “45 yıldır bu deve kültürünün içindeyim. Kökümüz Yörük. Atadan, babadan deveciyiz. Dedem, anneannem deveciymiş. Amcam, babam, ben deveciyiz, benden sonra da yetişen nesil devam edecek inşallah. Bu işe gönül verdim. Çocuklarıma ayırmadığım vaktimi develere ayırdım. Ama sonunda güzel bir şey başardım. Türkiye'nin tek deve üretme çiftliğini kurdum. Yavrular, güreş develeri üretim” dedi.

TÜRKİYE'DE 35 YILDAN SONRA İLK DEVE YAVRUSU BURADA DOĞDU

Çiftliğinde 50 devesi olduğunu söyleyen Aytekin Kaya, “Ülkemizde 35 yıl aradan sonra bilinen ilk deve yavrusu bizim çiftlikte doğdu. Şu anda 50 devem var. Sayılarını çoğaltmak, yurt dışından deve getirmek için bakanlığa başvurdum. Eğer izin verilirse, çiftliği büyüteceğim. Bu develer az süt veriyor. Bir deve en fazla 4 kilo süt veriyor. Ama izin alabilirsem yurt dışından 10-15 kilo süt veren deve getirtmek istiyorum. O zaman deve sütüne ulaşım daha kolay olacak” şeklinde konuştu.

DEVE SÜTÜNDEN PEYNİR

Deve sütünden peynir üretiminde Adnan Menderes Üniversitesi’nde hocaların başarılı çalışmalar yaptığını söyleyen Aytekin Kaya, “Ben geleneksel yöntemle, Yörüklerin yaptığı gibi sirke mayasıyla yaptığım peynirden randıman aldım. Çokta güzel bir peynir oldu. Değişik bir tadı var. Yaptığımız ürünlerin hepsi, çökelek, pastörize süt, yoğurt birbirinden güzeldi. Yoğurdumuz aynı manda yoğurdu gibi. Ters çevirdiğinde akmıyor, o kadar güzel oldu. Hedefim deve sütünden çocuk maması, süt tozu yapmak. Anne sütüne eşdeğer olduğu için deve sütüyle yapılan mamaların çocukların gelişimine ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Tek sıkıntı deve sütünün litresi diğer sütlere göre çok daha pahalı. Herkes sütünü alıp evinde yoğurt, ayran üretmek için kullanamayacak” diyerek deve sütünün sağlık için faydalarına dikkat çekti.

DEVE SÜTÜNÜN ÖNEMİNİ SONRA ÖĞRENDİK

Deve sütünün değerini sonradan öğrendiklerini söyleyen Kaya, “Çiftliğimizi duyan, ziyaret eden bilim insanlarının bize anlattıklarından deve sütünün önemini kavradık. Çeşitli üniversitelerden hocalarımızın verdiği bilgiye göre deve sütünde anne sütüne eş değer C vitamini var. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Antikanserojen, antitümör, antitüberküloz, antidiyabet, otistik çocuklarda yatıştırıcı etkisi var. Bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış. Son çalışmalarda tansiyon düşürme özelliği ortaya çıkmış. Otizm hastası çocuklara çok etkisi var. Önemli bir enerji kaynağı. Araştırdığımızda Finlandiya, İspanya gibi Avrupa'nın bir çok ülkesinde deve sütünün tartışıldığı bilgisine ulaştık” diyerek Finlandiya'dan çiftliğine gelen otizmli bir çocuğun deve sütü kürüyle sağlığında önemli gelişme sağladığını söyledi.